"Ми що, в концтаборі?": Полякова отримала жорстку відповідь після скандальних заяв

У мережі не вщухає скандал після інтервʼю Олі Полякової.

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Оля Полякова - скандал / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтесь:

Як Полякова опинилася в центрі скандалу через росіянина

Чому заяви артистки про "концтабір" обурили українців

Як відреагувала мережа та хто із зірок підтримав виконавицю

Скандальне інтерв'ю популярної української співачки Олі Полякової спричинило значний резонанс у соцмережах. Главред розповість, що у словах артистки обурило українців та як на заяви знаменитості відреагували зірки та користувачі Threads.

Заяви про "концтабір" та мобілізацію: як розгортався скандал

Скандал навколо співачки розгорівся після її появи у розважальному відео з російським музикантом Сергієм Григор'євим-Апполоновим під час фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі. Після хвилі обурення українців ролик видалили. Замість визнання своєї помилки у новому інтерв'ю Раміні Есхакзай Полякова порівняла вимоги публічних вибачень із "партійною системою" та висловила побоювання, що суспільство наразі залякане.

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"Ми що, у таборі для політичних в'язнів? Чому всі постійно вимагають від нас вибачень? Треба ходити й говорити: "Ой, я не подивилася, не дізналася, не перевірила". А тобі відповідають: "Ти повинна була перевірити". Але це приведе до того, що всі перетворяться на заляканих мишей, які сидять у своїх норах і бояться висунути навіть ніс", - заявила Полякова.

Оля Полякова - інтервʼю Раміні Есхакзай / скрін з відео

Артистка також розширила свою думку щодо реакції суспільства на висловлювання публічних людей та торкнулася теми мобілізації. Оля вважає, що через загрозу потужного хейту популярні особистості бояться відкрито говорити свою думку про суспільні процеси.

"Подивіться на цих зірок, які бояться дзьоб відкрити. Ти весь час повинен озиратися. Ти повинен весь час боятися. Ми що, в концтаборі? Давайте ходити строєм: партія сказала - ні, не можна. Партія сказала - так", - обурилася співачка.

Вона додала, що суспільство живе за подвійними стандартами і дорікнула йому у байдужості.

"Тут ти кричиш, що ганьба. А коли бачиш, що людину забивають ногами, ти відвертаєшся і просто йдеш собі, щоб, не дай Боже, тобі теж не прилетіло. Отак от люди перетворюються на байдужих істот", - вважає знаменитість.

Оля Полякова - реакція на інтервʼю / скрін з відео

Полякова відмовилася вибачатися перед українцями

Артистка категорично відкинула будь-які претензії з боку суспільства та висловила переконання, що не має ні за що перепрошувати.

"Я не вважаю, що припустилася помилки. Чому ти мене змушуєш визнавати помилку, якої не було? Я нікому нічого не повинна пояснювати. Я нічого не зробила поганого. Може, ще попросити вибачення у народу, бо я походила з якимось чуваком?" - висловилася співачка.

Реакція мережі на скандальні заяви Олі Полякової

Слова Полякової спричинили справжній вибух обурення в українських соцмережах. Користувачі масово закидають співачці просування російських наративів та нерозуміння реалій, у яких живе країна під час війни. У коментарях їй дорікають тим, що вона й далі перебуває в "російськомовному культурному просторі", нагадують про минулі інтерв'ю з прокремлівськими діячами та пропонують виїхати до РФ, якщо її не влаштовує українське суспільство. До того ж українці обурені закидами про "заляканість": люди підкреслюють, що активно висловлюють позицію та виходять на протести, тоді як артистка завуальовано виправдовує власні розваги з росіянами за кордоном.

Коментарі щодо інтервʼю Полякової Раміні Есхакзай / скрін з Threads

"Оля, вам дуже сильно личить Росія. За риторикою, атмосферою та світоглядом. Їдьте".

"У 22-му році була ваша розмова з Собчак. Тобто ви душевно спілкувалися з путінською похресницею, а тепер щось розповідаєте про війну?".

"Українці якраз виходять і говорять про проблеми. А ти сидиш і розповідаєш їм про "концтабір" та "заляканих мишей", бо тобі з росіянами спокійно розважатися не дають. Може, ти досі в полоні російського культурного простору?".

Реакція на інтервʼю Полякової / скрін з Threads

"Пані Оля просто звикла говорити все, що спаде на думку. Раніше це сходило з рук, але часи інші. Тепер треба було працювати над своїми цінностями та поглядами, а не лише над зовнішнім виглядом".

"Якщо витягнути голову зі своєї проросійської бульбашки, ви б побачили, скільки є прекрасних людей, яким небайдужа доля України. Але ви до них не належите".

Реакція українців на слова Полякової / скрін з Threads

Реакція Віталія Портникова на скандал Олі Полякової

На скандальні висловлювання реагують і публічні інтелектуали. Журналіст Віталій Портніков зауважив, що порівняння з концтабором є некоректним, адже наразі саме окуповані Росією території України є одними з найнебезпечніших у світі, а люди на них ризикують потрапити у застінки у будь-який момент. На думку Портнікова, зірки мають бути готові до критики позиції, яку вони озвучують публічно.

"Вважати, що людина знаходиться в концтаборі тільки тому, що інші можуть мати відмінну думку щодо її моделі поведінки у власному професійному середовищі, мені здається, що це величезне перебільшення. Будь-яка публічна особа має бути готова до критики своєї поведінки, навіть якщо вона вважає, що не порушує жодних соціальних табу… Концтабір – це ізоляція. Концтабір – це коли тебе катують, а не просто радять не обніматися з російськими попзірками. Концтабір – це коли за вподобайку у соціальних мережах тобі можуть дати 15 років ув'язнення", - заявив журналіст.

Віталій Портніков про скандал Олі Полякової / скрін з відео

Хто із зірок підтримав Олю Полякову

Попри масштабне обурення в мережі, деякі представники українського шоу-бізнесу та медіаіндустрії стали на захист колеги. У коментарях під її публікаціями зіркові друзі захоплюються сміливістю та відвертістю Полякової, називаючи її ледь не єдиною артисткою, яка не боїться говорити вголос "незручну правду". До підтримки приєдналися Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Слава Камінська, Ольга Горбачова, Таню Муіньо, Ксенія Мішина, Катя Сільченко, Камалія, Андре Тан та інші.

"Перша зірка, у якої язик з правильного місця. Вічна повага." - Євген Семенченко

"Дякую, Олю! Підтримую кожне слово." - Ольга Сумська

"100% підтримую!" - Камалія

"Олю! Захоплююся твоєю сміливістю!" - Єгор Андрющенко

"Я на 100% згодна." - Катя Сільченко

"Олю, ти королева." - Андре Тан

Які зірки підтримали Олю Полякову / скрін з Instagram

Хто із зірок висловився проти позиції Олі Полякової

Позицію співачки та її скандальні тези жорстко розкритикували й колеги за цехом, блогери та продюсери. Наприклад, Олена Мозгова не стримувала емоцій і засудила як саме висловлювання Полякової, так і всіх, хто висловив їй підтримку.

"Це треш якийсь! Співгромадяни та співчуваючі, відпишіться від мене, забаньте, але дайте спокій моїм нервам, щоб я не бачила того всього і всіх, хто підтримує інтерв'ю та "позицію" Олі… Чесно, ніхто з вас нічого не зрозумів на хтозна-який рік війни. Ідіть з миром… і кудись подалі від мене", - заявила знаменитість.

Реакція Олени Мозгової на скандал Олі Полякової / скрін з Instagram

Аміль Насіров (лідер гурту Курган & Agregat) висміяв бідкання Полякової щодо складних заробітків під час концертів та її виправдання, що артистам "треба щось їсти". Він нагадав, що їхній гурт віддає всі кошти з турів на ЗСУ, а заробляє на рекламі та корпоративах.

"Коли ви бачите у нас звіти з десятками мільйонів гривень, привезених із благодійних турів, знайте: ми в тих турах між концертами заклеюємо рот будівельним скотчем, щоб не їсти! Ми реально відносно непогано заробляємо на рекламі, корпоративах, стрімінгах. Тому й віддаємо все з концертів на армію", - висловився Аміль.

Реакція Аміля Насірова на слова Олі Полякової / скрін з Threads

Блогерка Олена Мандзюк розкритикувала Полякову за спроби відбілити російських артистів, зокрема Аллу Пугачову та Максима Галкіна.

"Дякую Раміні за те, що вона як журналіст підсвічує та розкриває величезну проблему в Україні - підтримку росіян самими українцями та формування позитивного образу росіян, які навіть підтримували окупацію Криму, саме цим Галкін і займався у 2014 році", - заявила Мандзюк.

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Про персону: Оля Полякова Оля Полякова - популярна українська співачка, актриса, блогерка та телеведуча, повідомляє Вікіпедія. За свою кар’єру вона перемогла у другому сезоні "Народної зірки", брала участь у "Танцях з зірками", вела шоу "Зіркові яйця", а також виступала тренером у "Лізі сміху" та детективом у проєкті "Маска".

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