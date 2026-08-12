РФ вперше віддала США американського в’язня без обміну: у Sky News розкрили задум Путіна

Колишнього морського піхотинця США відпустили після чотирьох років ув'язнення, і Росія не отримала взамін жодного свого громадянина.

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Путін зробив Трампу несподіваний подарунок / Колаж: Главред, фото: скріншот з видео, ua.depositphotos.com

Коротко:

Путін звільнив морпіха США Роберта Гілмана без обміну

Раніше Москва завжди вимагала своїх в'язнів взамін

Кремль, ймовірно, розраховує на дипломатичні поступки

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Кремлівський диктатор Володимир Путін відпустив з російської колонії колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, не зажадавши взамін жодного громадянина РФ - і це перший такий односторонній крок Москви за роки практики обмінів. Кореспондент Sky News Айвор Беннетт трактує звільнення як "подарунок" Дональду Трампу, зроблений в розрахунку на преференції у питанні війни в Україні.

Гілман потрапив за ґрати у 2022 році за напад на російського поліцейського і провів у неволі понад чотири роки. Його вихід на волю стався після появи в медіа інформації про критичний стан ув'язненого - минулого тижня повідомлялося, що він був на межі смерті. Неназваний американський чиновник охарактеризував рішення Путіна як "жест доброї волі".

Чому це вибивається з усієї попередньої практики

Досі схема працювала виключно за принципом "щось за щось": Вашингтон завжди мусив передавати Москві когось із її людей. За такою логікою у 2024 році на волю вийшов репортер Wall Street Journal Еван Гершкович - у межах масштабного багатостороннього обміну. А двома роками раніше баскетболістку Брітні Грінер виміняли на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута.

Аналітик Sky News вважає малоймовірним, що причина в раптовій поступливості російського керівника - Кремль майже ніколи не діє безоплатно.

"Це, скоріше, не надто тонкий крок Кремля, спрямований на те, щоб заручитися підтримкою Білого дому в надії отримати дипломатичні дивіденди. (Неважко здогадатися, де Москва захоче їх реалізувати)", - зазначає Беннетт.

Ціна, яку Москва хоче отримати

Тло для такого маневру для РФ несприятливе: внутрішні проблеми через війну накопичуються, а мирні переговори за посередництва США забуксували - і це через чотири з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення. Паралельно Трамп налагодив контакт із українським президентом Володимиром Зеленським, і Білий дім дедалі виразніше схиляється на бік Києва. Від атмосфери минулорічної зустрічі на Алясці, де американський президент організував Путіну червону килимову доріжку й був відкритий до угоди з урахуванням вимог Кремля, не залишилося майже нічого.

"Звільнення Гілмана – це спроба Москви відродити відносини та повернути ситуацію в потрібне Росії русло. Цей крок покликаний представити Путіна як розумного партнера, з яким Трамп може вести справи. Поки що це подарунок, але Росія, безсумнівно, сподіватиметься на щось натомість", - переконаний Беннетт.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль, ймовірно, усвідомлює зростання суспільного невдоволення війною в Україні, оскільки українські удари по російському тилу призводять до зростання внутрішніх витрат.

Раніше Зеленський повідомив, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. План кремлівського диктатора Володимира Путіна нескладний.

Напередодні стало відомо, що швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

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Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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