Віталій Козловський охрестив тримісячного сина - перше фото з таїнства

25 травня первістку українського співака і військового Віталія Козловського виповниться 3 місяці. На честь цього артист і його дружина, піар-менеджер Юлія Бакуменко, вирішили провести над Оскаром обряд хрещення.
Таїнство відбулося в Михайлівському золотоверхому монастирі. Церемонію проводив церковнослужитель Олександр Баричка. У його ж блозі в Instagram з'явився перший знімок із хрестин Оскара Козловського.
"Новий воїн церкви Христової. Дочекався отримати Оскара", - написав священик.
На фото Олександр Баричка тримає на руках крихітку Оскара, а його батьки в білосніжному вбранні стоять поруч і щасливо посміхаються. Варто зазначити, що ні Козловський, ні його дружина поки не ділилися подробицями однієї з найперших важливих подій у житті їхнього сина.
Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
Віталій Козловський - останні новини:
Нагадаємо, на початку квітня Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широкий загал про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.
Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.
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