Віталій Козловський охрестив тримісячного сина - перше фото з таїнства

Оскар Козловський пройшов перший важливий обряд у житті кожного християнина.

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Віталій Козловський син - Козловський охрестив сина фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

25 травня первістку українського співака і військового Віталія Козловського виповниться 3 місяці. На честь цього артист і його дружина, піар-менеджер Юлія Бакуменко, вирішили провести над Оскаром обряд хрещення.

Таїнство відбулося в Михайлівському золотоверхому монастирі. Церемонію проводив церковнослужитель Олександр Баричка. У його ж блозі в Instagram з'явився перший знімок із хрестин Оскара Козловського.

"Новий воїн церкви Христової. Дочекався отримати Оскара", - написав священик.

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На фото Олександр Баричка тримає на руках крихітку Оскара, а його батьки в білосніжному вбранні стоять поруч і щасливо посміхаються. Варто зазначити, що ні Козловський, ні його дружина поки не ділилися подробицями однієї з найперших важливих подій у житті їхнього сина.

Віталій Козловський син - Козловський охрестив сина фото / instagram.com/olexandr_barychka

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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Нагадаємо, на початку квітня Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широкий загал про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.

Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.

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