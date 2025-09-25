Вєрці Сердючці знайшли завдання на фронті: Данилко запостив цікаві кадри

Вєрка Сердючка активно допомагає ЗСУ своєю творчістю.

Вєрка Сердючка стала нічним кошмаром ЗС РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Пісні Вєрки Сердючки стали зброєю ЗСУ

Як на це відреагував Андрій Данилко

Російські окупанти почали скаржитися на те, що українські військові застосовують пісні Вєрки Сердючки як спосіб психологічного впливу на противника. Про це росЗМІ розповіли штурмовики армії терористичної РФ.

За словами окупанта з позивним "Увар", на одному з напрямків воїни ЗСУ знайшли оригінальний спосіб впливу на противника. Вони прив'язували колонку до дрона і вмикали на ній композиції Вєрки Сердючки, гімн України та пропозиції здатися в полон.

"Ночами прилітав дрон, літав вулицями, не поспішаючи. Вмикали нам музику - Вєрку Сердючку. Багато разів так робили. Ну і здаватися пропонували", - поскаржився окупант.

Андрій Данилко допомагає ЗСУ / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Такий креатив українських захисників не залишився поза увагою і самої Вєрки Сердючки. У своєму Instagram виконавець опублікував скріншот новини від пропагандистського каналу РФ та іронічно прокоментував їхні скарги.

"Лайфхак: проти зомбі також працює", - написав Данилко.

Вєрка Сердючка відреагувала на скарги окупантів / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Андрій Данилко / інфографіка: Главред

Про персону: Вєрка Сердючка Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія". 2007 року Сердючка взяла участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2007" у Гельсінкі. З піснею "Dancing Lasha Tumbai" вона посіла 2 місце і отримала почесний титул "Міс Євробачення-2007".

