Новий крок: Кучеренко з валізою показалася в компанії чоловіків

- Яким новим кроком здивувала Кучеренко
- З ким вона вирушила на вокзал
Модель і телеведуча Олександра Кучеренко, яка раніше розлучилася з популярним телеведучим Дмитром Комаровим, заінтригувала своєю поїздкою.
На своїй сторінці в Instagram, вона поділилася красивим фото, де повідомила про зміни у своєму житті. Кучеренко показала, як їде в поїзді в компанії чоловіків. Вона також повідомила про те, що робить новий крок у кіно.
Телеведуча також показала, що вирушає на зйомки в компанії українського телеведучого Юрія Горбунова.
"Один Юра одягнений за погодою", - жартує знаменитість.
"Новий крок у кіно", - заінтригувала зірка.
Раніше Главред повідомляв, що Олександра Кучеренко несподівано заговорила про розставання. Телеведуча попрощалася з літом і виклала яскраві фотографії, поділившись із шанувальниками своїми найкращими луками.
Також Олександра Кучеренко потішила фанатів світлинами зі своєї подорожі до Одеси. Модель привітала своє улюблене місто з днем народження і виклала світлини зі своєї улюбленої локації.
Про персону: Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проекту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.
