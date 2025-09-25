Новий крок: Кучеренко з валізою показалася в компанії чоловіків

Олександра Кучеренко вирушила на вокзал із Юрієм Горбуновим.

Олександра Кучеренко повідомила про перемани/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександра Кучеренко

Коротко:

Яким новим кроком здивувала Кучеренко

З ким вона вирушила на вокзал

Модель і телеведуча Олександра Кучеренко, яка раніше розлучилася з популярним телеведучим Дмитром Комаровим, заінтригувала своєю поїздкою.

На своїй сторінці в Instagram, вона поділилася красивим фото, де повідомила про зміни у своєму житті. Кучеренко показала, як їде в поїзді в компанії чоловіків. Вона також повідомила про те, що робить новий крок у кіно.

Кучеренко повідомила про зміни в житті / Фото Instagram/aakucherenko

Телеведуча також показала, що вирушає на зйомки в компанії українського телеведучого Юрія Горбунова.

Кучеренко повідомила про зміни життя / Фото Instagram/aakucherenko

"Один Юра одягнений за погодою", - жартує знаменитість.

Кучеренко повідомила про зміни в житті / Фото Instagram/aakucherenko

"Новий крок у кіно", - заінтригувала зірка.

Олександра Кучеренко / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Олександра Кучеренко несподівано заговорила про розставання. Телеведуча попрощалася з літом і виклала яскраві фотографії, поділившись із шанувальниками своїми найкращими луками.

Також Олександра Кучеренко потішила фанатів світлинами зі своєї подорожі до Одеси. Модель привітала своє улюблене місто з днем народження і виклала світлини зі своєї улюбленої локації.

Про персону: Олександра Кучеренко Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проекту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

