Вєрка Сердючка стала зіркою анекдоту про Макрона, Шольца і Драгі / instagram.com/v_serduchka

Український музикант Андрій Данилко, який ділить зі своїм сценічним альтер-его, співачкою Вєркою Сердючкою, сторінки в соціальних мережах, показав забавну фотожабу з її участю, яка нещодавно стала гуляти по мережі.

Інтернет буквально вибухнув колажами і мемами, які були створені за мотивами знімків, виконаних під час поїздки в Київ канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

Героїнею однієї зі смішних картинок стала Вєрка Сердючка, яка за сценічною легендою до музичної кар'єри була провідницею УЗ. Фотографія, на якій Шольц, Макрон і Драгі їдуть в одному вагоні, нагадала початок цілої серії народних анекдотів, що починаються зі слів на кшталт: "Їдуть якось німець, француз і італієць".

Такий же підпис з'явився і на знімку. Правда тепер до них приєдналася харизматична Віра, яка, схоже, чимало цьому здивувалася.

Пізніше Данилко прибрав цю картинку зі своєї сторінки в Instagram.

Вєрка Сердючка стала зіркою анекдоту про Макрона, Шольца і Драгі / instagram.com/v_serduchka

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Візит Макрона, Шольца і Драгі в Україну - про що заявили політики

У четвер, 16 червня, в столицю України прибули лідери чотирьох європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс.

Під час візиту президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв не примушувати Україну до мирних переговорів з Росією.

Також Макрон заявив що Франція, Німеччина, Італія і Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Канцлер ФРН Олаф Шольц після візиту до Києва заявив, що "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Росією в односторонньому порядку, Неможливий. При цьому Шольц назвав очікування Кремля, що РФ вдасться захопити частину українських територій і потім дочекатися змін з плином часу, "ілюзією Путіна".

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