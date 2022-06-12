Андрій Данилко показав рідкісні фото з "мамою": "Талант і сила вище за небо!"

Андрій Данилко та Інна Білокінь - артист показав рідкісні кадри / instagram.com/v_serduchka

Український співак, музикант Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, показав прогулянку по Києву разом зі своєю "сценічною мамою" - актрисою Інною Білокінь.

Артист не часто показує кадри з життя поза сценою. Український фотограф Андрій Максимов зробив для Данилка серію кадрів після концерту, який дала Сердючка в київському метро для мирних жителів і воїнів ЗСУ. Ними артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

На знімках співак і Білокінь постали в повсякденному одязі чорного кольору: "мама" в короткій туніці, шльопанцях, окулярах і пучком на голові, Данилко - в чорному спортивному світшоті, штанях, беззмінній кепці і масці на обличчі.

Шанувальники відзначають: співак сильно схуд, а Білокінь помітно помолодшала. Вони раді бачити своїх улюблених артистів в доброму здоров'ї і зосередженими на роботі:

"Ви так пострункішали! супер виглядаєте".

"Неймовірні.... Наші..... Найкращі... ❤️"

"Андрію та Інно, ви справжні легенди!!! Ваш талант і сила вищі за небо! Дякуємо!"

"Обожнюю!!! Такі якісь зовсім юні ... ❤️❤️ Завжди захоплююсь та милуюся! Дякую за естетичну насолоду!"

"Найкращий ❤️❤️❤️❤️❤️ обожнюємо, любимо ❤️"

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Раніше раніше Андрій Данилко пожартував над "іграшковим" міністром Шойгу, а також висловив думку, що правящая верхівка насправді-всього лише безвольні маріонетки, а всю владу Путін зосередив виключно в своїх руках.

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