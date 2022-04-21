"Вірила, що не існує таких грошей": Осадча звернулася до зірок ,які "ґвалтують Україну"

Катя Осадча запропонувала забрати паспорт у зірок, які мовчать про війну в Україні / instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча і модель Катя Осадча з самого початку війни присвятила присвятила себе волонтерству, а також боротьбі з інформаційним невіглаством і російською пропагандою.

Однією з її головних цілей стали українські знаменитості, які продовжують зберігати мовчання про війну в Україні, і "годуватися" у ворожій країні.

Осадча не раз піднімала питання про їх зраду, викриваючи їх у пособництві агресору. Нещодавно вона записала гнівне відеозвернення до псевдоукраїнських зірок, які поставили гроші вище долі своєї країни. Їх ведуча називає людьми "які не знайшли в собі сили сказати, що країна, де вони заробляють гроші, убиває їхніх батьків, друзів, близьких".

До їх числа вона віднесла: Ані Лорак, Таїсію Повалій, Регіну Тодоренко, Джигана, Олександра Ревву, Марув, дует Артик і Асті, Анну Седокову, Кирила Туриченко і Галину Безрук. Осадча з жалем зазначила, що цей список можна продовжувати. На її думку, перераховані вище люди повинні бути позбавлені права називатися українцями.

"Чи мають право ці українці називати себе українцями, коли їхній народ убивають? Чи мають вони право користуватися українським паспортом, коли своїм мовчанням вони підтримують убивства, катування, ґвалтування населення України? Нешановні зірки, ви не достойні бути громадянами нашої сильної, вільної та мужньої країни. Український паспорт потрібно заслужити",- заявила Катя Осадча.

У коментарях до гнівного посту Осадча отримала хвилю підтримки і схвалення - її шанувальники повністю солідарні з нею, і подякували ведучій за те, що вона піднімає такі важливі теми:

"ПІДТРИМУЮ НА ВСІ 100!!! Цими людьми мають займатись спецслужби України!!!! Це ЗРАДА НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ!!!! МОВЧАТИ ПРО ЗВІРСТВА ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В НАШІЙ КРАЇНІ - ЦЕ ЗЛОЧИН !!!!"

"Згодна з кожним словом. Нічого їм робити на нашій землі. Слава Україні!"

"Я вас люблю! ви молодець! І така красива".

"Вони гроші люблять більше ніж свою країну! Заборонити їм в'їзд в нашу країну".

"Дякую, що піднімаєте це питання! Але зрештою, хай горять в пеклі разом з ордою своєю!"

"Вони не гідні бути українцями і як мінімум їх потрібно позбавити українського громадянства!"

"Можливо жорстоко - але я за ті, щоб їх позбавити громадянства.Інфлюенсер - це відповідальність. Медійна особа - це відповідальність. Після війни воно буде хизуватися в світі, що є українцем - а по факту зрадник. І буде виправдовуватись, що це не так".

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Раніше Катя Осадча розповіла про волонтерську діяльність і про свій проект з пошуку зниклих безвісти українців під час війни.

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