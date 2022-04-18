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Що роблять ведучі 1+1 під час війни з РФ: Осадча шукає зниклих, а Вітвіцька організовує концерти

18 квітня 2022, 16:54

Зірки розповіли, як наближають перемогу та мир в Україні.

Чим займаються ведучі 1+1 під час війни з РФ / Пресслужба

Від початку вторгнення російських окупантів на територію України минуло 54 діб, за цей час культурний фронт поповнився великою кількістю зірок-волонтерів, які працюють на перемогу та вносять свою допомогу у подоланні агресії окупантів. Хтось з українських артистів вступив до ТРО та ЗСУ, а хтось розгорнув волонтерську діяльність. Вчора у прямому ефірі марафону Єдині новини зіркова телепара Катерини Осадчої і Юрія Горбунова розповіли ведучій Аллі Мазур, чим допомагають Україні у скрутні часи.

"З перших днів війни ми з командою Світського життя створили телеграм-канал "Пошук зниклих", який допомагає у пошуку людей, які втратили зв’язок із рідними після 24 лютого - дати початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. За час існування каналу ми допомогли знайти вже близько 1500 людей. Кожного дня ми отримуємо велику кількість запитів і завдяки людям, які долучаються до нашого аккаунту, ми знаходимо зниклих. Наразі наш телеграм канал отримав більше 90 000 листів з проханням допомогти у пошуку близьких людей. Також в нашому телеграм-каналі є інформація, яка може допомогти вибратися із росії, якщо вас або ваших знайомих туди незаконно вивезли. В телеграм-каналі "Пошук зниклих" за хештегом #інформація ми публікуємо важливі поради, які можуть допомогти людям евакуюватися з росії до ЄС", - сказала відома телеведуча Катерина Осадча.

Долучитися до народного пошуку може кожен небайдужий громадянин і нерідко ця допомога дає свої плоди.

"Вчора нам зателефонувала жінка, яка знайшла спосіб тримати зв’язок з людьми, що знаходяться в окупованому Маріуполі. Вона повідомила, що знає про місцезнаходження жінки, яку ми розшукували. Ми сконтактувалися з сім’єю та вже зараз родина жінки шукає спосіб евакуювати її до Полтави", - говорить Катерина.

Якщо ви щось знаєте про місцезнаходження тих, кого розшукують у телеграм-каналі "Пошук зниклих", повідомте будь-яким способом, що вказаний у закріплених повідомленнях каналу. Нагадаємо, Катерина Осадча об’єднала зусилля із телеканалом 1+1 у пошуку зниклих людей, і кожного ранку глядачі Сніданку з 1+1 Можуть дізнаватись інформацію про тих, кого шукають та уже знайшли рідні. Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у телеграм каналі "Пошук зниких", адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців.

Чим займаються ведучі 1+1 під час війни з РФ: Катерина Осадча / Пресслужба

Ведучий Голосу країни та кінопродюсер Юрій Горбунов разом зі "Спілкою підприємців кіно та телеіндустрії" від початку російського вторгнення активно займається волонтерством та закуповує речі, які вкрай потрібні Україні у гарячих точках.

Чим займаються ведучі 1+1 під час війни з РФ: Юрій Горбунов / Пресслужба

"Наша спілка існує вже давно, але через війну ми перекваліфікувалися у волонтерський штаб. У кожного учасника нашої спільноти, а це близько 20 людей, є свій напрямок роботи. Ми збираємо гроші на медикаменти, бронежилети, автомобілі швидкої допомоги. Допомагаємо всім, що знаходимо, крім зброї. Ми вже закупили 3 автомобіля швидкої допомоги, які наповнені медикаментами та необхідним обладнанням. Ще один автомобіль знаходиться на кордоні і до кінця наступного тижня буде в Україні та поїде працювати у гарячу точку", - прокоментував Юрій Горбунов.

З перших днів війни телеведучі стали волонтерами. Команди благодійних проєктів 1+1 медіа і всі 25 телеведучих плюсів єднаються заради порятунку життів і термінової допомоги у час війни. Благодійний фонд Ти не один 1+1 медіа відкрив єдиний збір Ukraine SOS на dobro.UA З метою робити ще більше разом!

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька кожної п’ятниці організовує у дитячій лікарні "Охматдит", яка постраждала від наслідків наступу російських окупантів, виступи зірок українського шоу-бізнесу. Це допомагає підтримати дух дітей, які проходять лікування, та хоча б на годину забути про хвороби та війну. З виступами у "Охматдиті" вже побувала співачка Наталя Могилевська, співак Віталій Козловський, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, співак El Кравчук, лідер гурту Без Обмежень Сергій Танчинець та інші.

Чим займаються ведучі 1+1 під час війни з РФ: Соломія Вітвіцька / Пресслужба

Ведучий шоу Сніданок з 1+1 та інфотейнмент шоу Твій Вечір Єгор Гордєєв організував разом з сусідами у центрі столиці тимчасовий прихисток для людей, які жили у передмісті Києва та пережили всі жахи окупації.

Чим займаються ведучі 1+1 під час війни з РФ: Єгор Гордєєв / Пресслужба

"В нас були люди, які під обстрілами пішки змогли дійти до Києва з Бородянки. Вони не знали куди йдуть, де їхні близькі, та що на них чекає далі. Ми шукаємо зв’язок з цими людьми, координуємо їх, збираємо потрібні речі, годуємо та допомагаємо всім, чим можемо", - сказав Єгор Гордєєв.

Артисти Студії "Квартал 95" займаються волонтерством ще з 2014 року. Вони дають концерти у гарячих точках задля того, щоб підняти бойовий дух військових на фронті. Віднедавна актор студії Олександр Пікалов вступив до лав Національної гвардії України. Також артисти продовжують підтримувати настрій та бойовий дух українців з екранів телевізора та переформатували гумористичну передачу "Чисто News" на "Байрактар News".

Більше про волонтерську діяльність ведучих 1+1 читайте за посиланням.

Довідка: Благодійний фонд групи 1+1 media "Ти не один" було створено 5 років тому у 2017 році з метою посилення роботи відомих соціальних проєктів "Здійсни мрію", "Право на освіту", "Переможці", кураторами яких є телеведучі 1+1. Фонд є платформою розвитку важливих змін у суспільстві, зокрема, в напрямках освітньої і психологічної допомоги.

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