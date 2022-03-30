УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Приїзд організуємо": Осадча наїхала на Тодоренка і запросила народжувати дитину в бомбосховищі

30 березня 2022, 17:16

Осадча вирішила торкнутися теми аполітичності, якою маніпулюють відомі медійні особи в Росії та Україні.

Осадча, Тодоренко
Осадча, Тодоренко / соцмережі

Ведуча програми Світське життя на 1+1 Катя Осадча різко відреагувала на мовчання її колеги, української ведучої Регіни Тодоренко.

У своєму Instagram Осадча спробувала в черговий раз достукатися до Тодоренко, і запропонувала їй народити другу дитину в бомбосховищі.

Регіна Тодоренко продовжує жити в Москві зі своїм сином і чоловіком, російським співаком Владом Топаловим.

Ведуча скаржиться, що особливий стан проходить гірше, ніж вперше – вона начебто постійно тривожиться.

Осадча вирішила торкнутися теми аполітичності, якою маніпулюють відомі медійні особи в Росії та Україні, щоб виправдати мовчання про війну.

"Не хотіла чіпати знову тему, але ні, напишу, може коли-небудь лід зрушиться. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше, запрошуємо народити в бомбосховище, приїзд організуємо", - запропонувала Катя Осадча.

false

Регіна Тодоренко народилася в Україні в місті Одеса. Була учасницею Фабрики зірок і працювала з Наталією Могилевською.

Довгий час вела програму Орел і решка. Незабаром переїхала в Росію і вийшла заміж за Влада Топалова.

З початку вторгнення російських військ в Україну Тодоренко вирішила мовчати. Вона ні словами не говорить про війну і продовжує розповідати в соцмережах про своє життя, в той час, як її батьки в небезпеці живуть в Одесі.

Многі колеги розкритикували Тодоренко за її позицію мовчати про вторгнення Путіна в Україну.

Читайте також:

viber
війна в Україні Регіна Тодоренко Катя Осадча
Реклама
Популярне
"Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тітки"Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тітки Гороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяцьГороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяць Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато пораненихЛьвів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато поранених Перелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війниПерелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війни Коли закінчиться війна в Україні – три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичнийКоли закінчиться війна в Україні – три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичний

Останні новини

18:35

Не зламає навіть війна: названі знаки зодіаку з величезною силою духу

18:27

Зупинка постачань газу до ЄС, або Як Путін намагається переграти ЗахідПогляд

18:26

"Ефективний посередник": у Зеленського назвали роль Абрамовича в переговорах з РФВідео

18:06

Окупанти не відводять масово війська від Києва та Чернігова - Міноборони

18:00

"Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її синаВідео

Реклама
17:49

Чому в Росії почалося виття і скиглення з приводу переговорів у СтамбуліПогляд

17:48

Каспаров розповів, як домогтися краху путінського режиму

17:35

Тіла вбитих танками вкатували в асфальт: мер розповів моторошні подробиці звірств росіян в ІрпеніВідео

17:16

"Приїзд організуємо": Осадча наїхала на Тодоренка і запросила народжувати дитину в бомбосховищіВідео

17:06

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися найближчим часом - Подоляк

16:43

РФ може підтвердити пропозиції за 2-4 дні: Подоляк прокоментував переговори щодо мирного договоруВідео

16:39

Кремль закидають бомбами: колишній однокурсник Путіна розповів, що буде, якщо РФ застосує ядерну зброю

16:16

Страсний тиждень 2022: значення кожного дня, що можна їсти

16:16

Записки зі Стамбулу: чому Україна ризикує отримати новий Будапештський меморандумПогляд

16:05

"Російський орден йому важливіший": Кулеба дорікнув Сійярто за руйнування відносин України й УгорщиниВідео

16:04

Коли і чим може закінчитися війна в Україні – чат із волонтером і блогером Юрієм Касьяновим

16:01

"Нас битимуть з-під кожного куща": терорист Гіркін дав сумний прогноз для армії РФ в Україні

15:50

Соковиті відбивні з хрусткою скоринкою: всього один секретний інгредієнт зробить м'ясо чудовимВідео

15:39

Путін переховав свою коханку: Кабаєва зникла зі Швейцарії

15:21

"Без руки, без ноги": мережу захопив новий хіт про російських окупантівВідео

Реклама
15:08

Як зупинити ПутінаПогляд

14:47

У Путіна заявили, що не обговорюватимуть з Україною статус КримуВідео

14:45

ЗМІ знайшли в Дубаї шикарну віллу Кадирова за багато мільйонів доларів

14:43

Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:20

Гороскоп для України на квітень 2022: сильних бомбардувань не буде, почнеться відновлення міст

14:13

ЗСУ розбили російську колону і захопили розхвалену вогнеметну систему "Солнцепек"Відео

13:42

Стамбул – це не Мінськ-3: Україна і Росія використовують перепочинок для підготовки до нової війниПогляд

13:35

Повне виведення військ: Арахамія назвав умову підписання мирного договору з Росією

13:08

На Запоріжжі ЗСУ знищили 18 окупантів і "підсмажили" ворожу технікуВідео

13:04

"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови Барських співати для росіян

12:55

"Яка російська людина не вкраде що-небудь": дружина російського окупанта вмовляла його мародерити в УкраїніВідео

12:49

Російський полковник дав пряму вказівку "зрівняти з землею" ціле село на Сумщині

12:37

Зневоднення у дитини і дорослого: як розпізнати і що робити

12:31

"Його пристрелить власна охорона": Арестович розповів, чому Путін боїться розв’язувати ядерну війнуВідео

12:22

Над вами сміються і женуть звідусіль, і це лише початок жалюгідного кінця РФ: як Путін кинув росіянПогляд

12:20

Активна фаза бойових дій в Україні триватиме ще тиждень, може більше - Арестович

12:14

"До кінця літа": мер Львова спрогнозував, скільки триватиме війна з Росією

12:03

"Це чесно": Дурнєв розкрив подробиці розставання Дорофєєвої і ДантесаВідео

11:51

У Китаї готові зіграти конструктивну роль у переговорах України та Росії

11:35

"Путін ще насипле солі на рани": Джонсон пообіцяв, що британці дадуть українцям смертоносну зброю

Реклама
11:34

Статус біженця в Норвегії для українців в 2022: як потрапити в країну і на що можна розраховувати

11:24

Привітання з Теплим Олексою - прикольні, християнські та короткі

11:22

Вбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатів

11:18

В Україну повернуться заморозки і накриють дощі: якою буде погода на Великдень 2022 в Україні

11:02

Полонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTokВідео

10:40

Деескалація по-російськи: окупанти всю ніч били по Чернігову і завдали авіаударів по НіжинуВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші

10:17

Перший конспект та предмет торгу: що показали перемовини у СтамбуліПогляд

10:01

Завдяки таким людям Україна переможе: у Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам гроші для ЗСУ

09:46

Військові 47-ї танкової дивізії РФ бунтують і розривають контракти - не хочуть воювати в Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти