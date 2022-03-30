"Приїзд організуємо": Осадча наїхала на Тодоренка і запросила народжувати дитину в бомбосховищі

Осадча, Тодоренко / соцмережі

Ведуча програми Світське життя на 1+1 Катя Осадча різко відреагувала на мовчання її колеги, української ведучої Регіни Тодоренко.

У своєму Instagram Осадча спробувала в черговий раз достукатися до Тодоренко, і запропонувала їй народити другу дитину в бомбосховищі.

Регіна Тодоренко продовжує жити в Москві зі своїм сином і чоловіком, російським співаком Владом Топаловим.

Ведуча скаржиться, що особливий стан проходить гірше, ніж вперше – вона начебто постійно тривожиться.

Осадча вирішила торкнутися теми аполітичності, якою маніпулюють відомі медійні особи в Росії та Україні, щоб виправдати мовчання про війну.

"Не хотіла чіпати знову тему, але ні, напишу, може коли-небудь лід зрушиться. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше, запрошуємо народити в бомбосховище, приїзд організуємо", - запропонувала Катя Осадча.

Регіна Тодоренко народилася в Україні в місті Одеса. Була учасницею Фабрики зірок і працювала з Наталією Могилевською.

Довгий час вела програму Орел і решка. Незабаром переїхала в Росію і вийшла заміж за Влада Топалова.

З початку вторгнення російських військ в Україну Тодоренко вирішила мовчати. Вона ні словами не говорить про війну і продовжує розповідати в соцмережах про своє життя, в той час, як її батьки в небезпеці живуть в Одесі.

Многі колеги розкритикували Тодоренко за її позицію мовчати про вторгнення Путіна в Україну.

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