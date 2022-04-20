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"Тепер ти дитина війни!": Осадча і Горбунов зворушили фото з 8-місячним сином на руках

20 квітня 2022, 07:13

Зіркові батьки змушені святкувати невеликий ювілей сина у військових умовах.

горбунов, Осадча
Осадча і Горбунов зворушили фото з 8-місячним сином на руках / instagram.com/gorbunovyuriy/

Молодшому синові Катерини Осадчої та Юрія Горбунова - Данилові - виповнилося 8 місяців. Майже два з них йде війна.

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча у своїй соціальній мережі виклала зворушливий знімок разом з сином і підписала:

"Він не запам'ятає вибухів і сирен, в його пам'яті не викарбувані збереження батьки і сльози близьких. Але коли виросте, буде знати ці події в подробицях і знати, якою ціною українці завоювали його країну! Рости, синку! Перемога скоро".

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instagram.com/kosadcha/

Знімок з Данилом опублікував і Юрій Горбунов.

"Тобі сьогодні вже 8 місяців, мій хлопчик!! Тепер ти дитина війни!! Коли ти виростеш, ти будеш вивчати в школі ці найстрашніші в історії України сторінки! А ми з мамою будемо тобі розповідати про неї! Щоб такого більше ніколи не повторилося!! Батько з мамою тебе дуже люблять!",- написав телеведучий у підписі до фото.

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instagram.com / gorbunovyuriy/

Нагадаємо, молодший син зіркового подружжя Данило народився 19 серпня, на. Юрій та Катерина також виховують 4-річного сина Івана. Ще у Осадчої є старший 19-річний син Ілля від попереднього шлюбу.

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Юрій Горбунов Катерина Осадчая
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