Валерій Харчишин порадив організаторам Євробачення "не дути в штани", а допомогти Україні

Харчишин розкритикував Європейський мовний союз за рішення щодо місця проведення Євробачення-2023 / facebook.com/DrugaRika

Фронтмен гурту Друга ріка, співак Валерій Харчишин різко висловився на адресу організаторів Євробачення, які раніше заявили, що Україна не зможе приймати у себе конкурс в 2023 році.

Артист є одним з найбільш затятих прихильників того, що європейське співтовариство неодмінно має відвідати Україну в рамках Євробачення. Особливо після такої тріумфальної перемоги, яку здобули Kalush Orchestra цього року.

Європейській мовній спілці Харчишин порадив не займатися дурницями, вишукуючи причини, чому проведення Євробачення-2023 в Україні неможливо, а зайнятися більш важливою проблемою - допомогою нашій країні здобути перемогу над Росією, яка розв'язала віроломну війну.

"Замість того, щоб [дути-неценз.] в штани, шукаючи нове місце проведення Євробачення, я б порадив Європейській мовній спілці не толерувати москальську культуру, сприяючи її поширенню через мовників у Європі. Бо раптом може так статися, що пісенному конкурсу доведеться змінювати назву на Americanоvision та шукати притулку у Сполучених Штатах, а не у Сполученому королівстві", - різко висловив свою думку Харчишин в інтерв'ю для 24 Каналу.

читайте такожВалерій Харчишин поділився здогадками, куди зник Олег Винник

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що Європейський мовний союз постановив, що пісенний конкурс Євробачення в 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великобританії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримує проведення пісенного конкурсу Євробачення-2023 в Україні. Він висловив упевненість, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для Євробачення.

Інші новини: