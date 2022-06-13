Євробачення 2023: організатори висунули умову Україні для проведення конкурсу

Євробачення 2023 / соцмережі

Україна вже починає підготовку до проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram, головне питання для нас і Європейського мовного союзу - безпека.

"Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ України з самого початку інтегровані в роботу над підготовкою до Євробачення 2023", - зазначив Тимошенко.

Він додав, що Україна показує світу свою відкритість, гостинність і вміння реалізовувати масштабні проекти.

Вже є варіанти локацій для проведення конкурсу, проте вони поки що тримаються в секреті.

"Для того, щоб забезпечити зручну логістику, а головне безпеку розглядаємо різні локації. Які саме, поки не можемо анонсувати", - повідомив політик.

Тимошенко також подякував європейським партнерам за "шалену підтримку".

"Зараз ми захищаємо не тільки свою землю, а й весь цивілізований і демократичний світ. Дякуємо ЗСУ за можливість планувати майбутнє!",- підсумував він.

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення вже двічі проводили в Києві - в 2005 і 2017 роках.

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Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Зазначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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