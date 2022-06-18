Україна перемогла і заслуговує провести Євробачення 2023 - прем'єр Джонсон

Джонсон виступив за те, щоб Євробачення-2023 відбулося в Україні / Фото eurovision.tv, ua.depositphotos.com

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримує проведення пісенного конкурсу Євробачення-2023 в Україні.

"Українці перемогли на Євробаченні. Я знаю, що у нас був фантастичний номер, що ми зайняли друге місце, і я хотів би, щоби конкурс відбувся в нашій країні. Але факт такий: вони (Україна, - ред.) перемогли, і вони заслуговують його проводити", – сказав Джонсон після повернення з Києва, передає Sky News.

"Я вважаю, що вони (Україна, - ред.) можуть провести конкурс, і вірю, що вони повинні це зробити. На мою думку, Київ або будь – яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для Євробачення", - вважає прем'єр Британії.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що Європейський мовний союз постановив, що пісенний конкурс Євробачення в 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Україна виграла Євробачення 2022

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентам, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Зазначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. "Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь", - заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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