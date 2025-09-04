Рус
Кейт Міддлтон вигуляла новий шикарний образ блондинки

Олена Кюпелі
4 вересня 2025, 23:51
Принцеса Вельська вперше відростила таке довге волосся і пофарбувала його у світлий тон.
Кейт Міддлтон змінила зачіску і колір волосся
Кейт Міддлтон змінила зачіску і колір волосся

Кейт Міддлтон показалася в новому образі та вигуляла своє світле літнє волосся, повертаючись до виконання королівських обов'язків.

Як пише People, 43-річна принцеса Уельська відвідала нещодавно перевтілені сади Музею природної історії разом з 43-річним принцом Вільямом, вперше вийшовши разом після літніх канікул.

Принцеса Кейт вибрала літнє мелірування і відростила волосся до середини спини, створивши найсвітліший і найдовший образ у своєму житті.

Для відвідування музею Кейт розпустила волосся, зробивши бічний проділ і зробивши свою фірмову пишну укладку.

Спекуляції навколо останньої зміни зачіски Кейт з'явилися 24 серпня, коли камери сфотографували її, коли вона їхала в церкву біля замку Балморал у Шотландії з принцом Вільямом і їхніми дітьми.

Для походу до церкви Кейт уклала довге волосся хвилями, і її локони відливали золотом на сонці.

Як і багато жінок, принцеса Уельська кілька разів міняла колір волосся і укладку за ці роки. Принцеса Кейт експериментувала з короткими шарами, сонячним меліруванням, чубчиками-шторками і навіть анонімно пожертвувала 18 сантиметрів волосся благодійному фонду Little Princess Trust 2017 року. Організація створює перуки з пожертвуваного волосся і роздає їх дітям, які втратили волосся внаслідок хіміотерапії або променевої терапії.

Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

Про персону: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 вересня: Овнам - відкритий шлях, Ракам - не боятися

15:16

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

15:14

Взуття, яке підійде кожній жінці: модні чоботи на осінь-2025Відео

