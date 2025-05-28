Залишилося мало: зірка "Гаррі Поттера" розповіла, що скоро помре

Актриса Міріам Марголіс дала душевне зведення про стан здоров'я.

https://glavred.net/starnews/ostalos-malo-zvezda-garri-pottera-rasskazala-chto-skoro-umret-10668677.html Посилання скопійоване

Зірка Гаррі Поттера повідомила про стан здоров'я / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/mmargolyes

Коротко:

Про що повідомила легендарна акторка

Скільки їй залишилося жити

Ікона Гаррі Поттера, актриса Міріам Марголіс дала душевне зведення про стан здоров'я, повідомивши, що їй "залишилося недовго жити" після операції на серці.

Як пише live95fm.ie, 83-річна акторка, широко відома за роллю професора Спраут у серії фільмів про Гаррі Поттера, також знімалася у фільмах "Крамничка жахів", "Мулан" і "Епоха невинності" Мартіна Скорсезе.

відео дня

У 2023 році вона перенесла операцію із заміни аортального клапана, що дало їй змогу уникнути більш інвазивної операції на відкритому серці.

Міріам Марголіс повідомила про швидку смерть / Фото Instagram/mmargolyes

В інтерв'ю The Times Міріам розповіла шанувальникам про стан здоров'я, розмірковуючи про свої кар'єрні цілі, що залишилися.

"Коли знаєш, що жити залишилося недовго - а я, найімовірніше, помру протягом наступних п'яти або шести років, якщо не раніше, - мені не хочеться залишати акторську кар'єру.

Міріам Марголіс повідомила про швидку смерть / Фото Instagram/mmargolyes

"Це така радість. "Я жадаю грати ролі, які не прив'язують мене до інвалідного крісла, але я просто недостатньо сильна", - сказала вона.

Її коментарі прозвучали, коли вона розмірковувала про вихід на пенсію і вплив її погіршення здоров'я.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Бен Аффлек, який нещодавно знову став холостяком, ревнує свою колишню дівчину Ану де Армас до іншого голлівудського актора - Тома Круза.

Також у західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що 64-річний голлівудський актор Девід Духовни таємно одружився з 31-річною продавщицею смузі, з якою зустрічався до цього 8 років.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред