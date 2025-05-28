Залишилося мало: зірка "Гаррі Поттера" розповіла, що скоро помре

Коротко:
- Про що повідомила легендарна акторка
- Скільки їй залишилося жити
Ікона Гаррі Поттера, актриса Міріам Марголіс дала душевне зведення про стан здоров'я, повідомивши, що їй "залишилося недовго жити" після операції на серці.
Як пише live95fm.ie, 83-річна акторка, широко відома за роллю професора Спраут у серії фільмів про Гаррі Поттера, також знімалася у фільмах "Крамничка жахів", "Мулан" і "Епоха невинності" Мартіна Скорсезе.
У 2023 році вона перенесла операцію із заміни аортального клапана, що дало їй змогу уникнути більш інвазивної операції на відкритому серці.
В інтерв'ю The Times Міріам розповіла шанувальникам про стан здоров'я, розмірковуючи про свої кар'єрні цілі, що залишилися.
"Коли знаєш, що жити залишилося недовго - а я, найімовірніше, помру протягом наступних п'яти або шести років, якщо не раніше, - мені не хочеться залишати акторську кар'єру.
"Це така радість. "Я жадаю грати ролі, які не прив'язують мене до інвалідного крісла, але я просто недостатньо сильна", - сказала вона.
Її коментарі прозвучали, коли вона розмірковувала про вихід на пенсію і вплив її погіршення здоров'я.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Бен Аффлек, який нещодавно знову став холостяком, ревнує свою колишню дівчину Ану де Армас до іншого голлівудського актора - Тома Круза.
Також у західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що 64-річний голлівудський актор Девід Духовни таємно одружився з 31-річною продавщицею смузі, з якою зустрічався до цього 8 років.
Вас також може зацікавити:
- Померла зірка Гаррі Поттера та "Абатства Даунтон"
- Зірку "Гаррі Поттера" оштрафували на 1.8 мільйона фунтів - подробиці
- Серіал про Гаррі Поттера: творці показали нових Гаррі, Рона та Герміону
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред