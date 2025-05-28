Боровся з важкою хворобою: помер народний депутат України Сергій Швець

Сергій Швець пройшов шлях від роботи в журналістиці до діяльності в українському парламенті.

https://glavred.net/ukraine/borolsya-s-tyazheloy-boleznyu-umer-narodnyy-deputat-ukrainy-sergey-shvec-10668569.html Посилання скопійоване

Помер Сергій Швець / Колаж: Главред, фото: Facebook/sergij.svec.537186, Pixabay

Що відомо:

Сергій Швець помер після тривалої хвороби

Народний депутат тривалий час працював у журналістиці

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Сергій Швець помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Про його смерть повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

відео дня

Водночас він написав про те, що нардеп Швець пройшов шлях від роботи в журналістиці до діяльності в українському парламенті.

"Сергій Швець пройшов гідний професійний шлях - від роботи в журналістиці до діяльності в українському парламенті. Ми запам'ятаємо його як чесну, порядну та принципову людину. Світла пам'ять", - написав Арахамія.

Як повідомляв Главред, раніше помер ексголова Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Про смерть експосадовця повідомив нинішній голова ОВА. Водночас депутат Сергій Хлань каже, нібито Лагуту довели до самогубства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть народного депутата України трьох скликань Андрія Іванчука. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про раптову смерть Андрія Іванчука.

Раніше повідомлялося, що помер народний артист України Ян Табачник. Останні роки акордеоніст тяжко хворів і проходив лікування в одній із клінік Ізраїлю.

Більше новин:

Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред