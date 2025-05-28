Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Боровся з важкою хворобою: помер народний депутат України Сергій Швець

Олексій Тесля
28 травня 2025, 16:43
902
Сергій Швець пройшов шлях від роботи в журналістиці до діяльності в українському парламенті.
Скріншот
Помер Сергій Швець / Колаж: Главред, фото: Facebook/sergij.svec.537186, Pixabay

Що відомо:

  • Сергій Швець помер після тривалої хвороби
  • Народний депутат тривалий час працював у журналістиці

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Сергій Швець помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Про його смерть повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

відео дня

Водночас він написав про те, що нардеп Швець пройшов шлях від роботи в журналістиці до діяльності в українському парламенті.

"Сергій Швець пройшов гідний професійний шлях - від роботи в журналістиці до діяльності в українському парламенті. Ми запам'ятаємо його як чесну, порядну та принципову людину. Світла пам'ять", - написав Арахамія.

Як повідомляв Главред, раніше помер ексголова Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Про смерть експосадовця повідомив нинішній голова ОВА. Водночас депутат Сергій Хлань каже, нібито Лагуту довели до самогубства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть народного депутата України трьох скликань Андрія Іванчука. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про раптову смерть Андрія Іванчука.

Раніше повідомлялося, що помер народний артист України Ян Табачник. Останні роки акордеоніст тяжко хворів і проходив лікування в одній із клінік Ізраїлю.

Більше новин:

Що таке Верховна Рада України?

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Верховна Рада Швець
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Німеччина озброїть Україну додатково на 5 млрд євро - деталі

Німеччина озброїть Україну додатково на 5 млрд євро - деталі

17:41Україна
"Нічого нового": Зеленський розкритикував РФ за "меморандум", якого ніхто не бачив

"Нічого нового": Зеленський розкритикував РФ за "меморандум", якого ніхто не бачив

17:34Війна
"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

17:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

Гороскоп Таро на завтра 29 травня: перемога для Дів, світле послання для Козерогів

Гороскоп Таро на завтра 29 травня: перемога для Дів, світле послання для Козерогів

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

Останні новини

18:32

Ціни впали на 20%: в Україні стрімко дешевшає один з найпопулярніших овочів

18:25

Критично важливі підприємства можуть забронювати більше працівників - Мінцифра

18:21

Чому потрібно мити автомобіль після дощу: відповідь здивує багатьох водіївВідео

18:12

Киян обманюють про вік Києва: історик розсекретив справжню дату заснування столиціВідео

17:41

Німеччина озброїть Україну додатково на 5 млрд євро - деталі

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
17:39

Цікавий психологічний тест, який розкриє приховані риси особистості

17:34

"Нічого нового": Зеленський розкритикував РФ за "меморандум", якого ніхто не бачив

17:06

"Хто взагалі схвалив?": Ані Лорак потрапила у великі неприємності в РФ

17:02

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

Реклама
16:55

"Війна до червня 2026 року": Зеленський сказав, як прискорити закінчення бойових дій

16:43

Боровся з важкою хворобою: помер народний депутат України Сергій Швець

16:35

Чи можна спати після причастя: священник здивував відповіддюВідео

16:33

В 50 гривень не вкластись: в Україні вдвічі подорожчав сезонний овоч

16:31

ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

16:11

Хто може почесно вийти на пенсію в Україні вже з 45 років

16:00

4 знаки зодіаку, з яких виходять найвідданіші дружини

15:51

У Путіна заговорили про "перемир'я" і розповіли про умови припинення вогню

15:41

Бачать світ не лише чорно-білим: скільки кольорів розрізняють собаки

15:40

Крутіше за метро: де в Україні є унікальний транспорт з лівостороннім рухом

15:39

Українцям загрожує депортація: за що можуть вислати з Польщі, Німеччини, Чехії

Реклама
15:36

Важка боротьба: сестра покійної Фріске повідомила про хворобу

15:30

"Не ведіться!": СБУ і боксер Усик розповіли дітям, як не стати агентом РФ

15:20

Зарплати чиновників космічно зросли: хто отримує понад 100 тисяч на місяць

15:19

Терапія для важкохворих дітей: Юрій Ткач та Наталі Солонік оживили телешоу "Я люблю Україну" в родинному домі "Дача"

15:19

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

14:58

Пробили десятирічний рекорд: українці хапаються за голову через вартість ягід

14:54

"На манекен схожа": Ірину Білик на новому фото захейтили за "ненатуральність"

14:46

Людей закликали не ставити огірки поруч з помідорами: у чому причина

14:46

Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

14:45

29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

14:35

Яка нитка прив’язана до банана: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

14:30

"Тільки погіршить ситуацію": Олена Зеленська зробила важливу заяву

14:29

Сучасні технології та транспорт: телемарафон "Єдині новини" зібрав понад 65 млн на потреби Сил Оборони України

13:57

Ексдружина Г'ю Джекмана розповіла, чому їхній 27-річний шлюб розпався

13:53

Погода дивуватиме: відомо, які області України накриють сильні зливи

13:53

Знайдено хліб епохи бронзової доби: який був на смак і що відомо про рецепт

13:51

Китайський гороскоп на завтра 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

13:51

Путін висунув умови для припинення війни і вимагає гарантій від НАТО - ЗМІ

13:29

Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км - BILD

13:25

На дев'ятому місяці вагітності: Slavia вдруге виходить заміж

Реклама
13:10

До 2,3 тисяч грн приємних бонусів: хто з пенсіонерів отримає надбавку у червні

13:08

Сила у підтримці: як бізнес розвиває спорт на Закарпатті. Історія родини пауерліфтерів Ситарів новини компанії

13:05

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

13:01

Загроза на кордоні з Білоруссю восени може зрости: про що попередили в ДПСУ

12:40

Зеленський прибув до Німеччини: названо головні цілі візиту

12:33

"Пропонуємо відданість": тисячі українців просять Швецію залишити їх у країні назавжди

12:11

Сили оборони успішно контратакували РФ: в ISW розповіли про зміни на фронті

11:54

Чи є загроза удару тисячі дронів РФ по Україні за добу: Зеленський дав відповідь

11:49

"Дуже сподіваємося": Зеленський назвав можливі терміни завершення війни

11:47

Зміни будуть більш динамічними: банкір озвучив курс долара в червні 2025

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти