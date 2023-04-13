УПЦ МП заявила в поліцію на Олександра Пікалова та Євгена Кошового за богохульство

Їх звинувачують за образу всіх православних християн в особі "московських попів".

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Олександр Пікалов та Євген Кошовий звинувачуються УПЦ МП за ст. 161 УКК / скріншот YouTube

Представники УПЦ МП образилися висловлюваннями коміків Олександра Пікалова і Євгенія Кошового під час випуску шоу "Байрактар News" від 7 грудня 2022 року. Юридичний відділ МП подав заяву до поліції - акторам Студії Квартал 95 закидають 161 статтю Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

На офіційному сайті МП повідомляється, що за фактом висловлювань Пікалова і Кошового почався досудовий розгляд - їх жарт може коштувати їм штрафу в розмірі 8500 грн або обмеження волі строком до 5 років.

Коментуючи новину про те, що молодий чоловік обматюкав священика МП і в покарання заплатив всього 119 грн штрафу, коміки заявили, що лайливі слова - легальний спосіб боротися з "московськими попами", до яких тут же звернулися з тривалою лайливою тирадою з матюками.

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Після цього ведучі пофантазували на тему того, який штраф вони були б готові заплатити за інші дії проти священиків Московського патріархату.

"Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути в священника УПЦ МП - 20 грн, залишити "святе писання" цвяхом на позашляховику - 50 грн, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій - 100 грн, вигнати Московський патріархат - безцінно", - коментують Пікалов і Кошовий.

Юридичний відділ УПЦ МП розглянув у цьому випуску гумористичного шоу образу не окремих осіб, а всіх віруючих Української Православної Церкви, тому постраждалим у цій ситуації називають кожного віруючого УПЦ, незалежно від конфесії. Також вони бачать в словах Пікалова і Кошового причину того, що за останній час в Україні зросло невдоволення діями МП та число нападів мирянами на їх священнослужителів.

Скандал навколо Києво-Печерської Лаври

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що мова не йде про закриття монастиря в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде древній слов'янський і український. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він підкреслив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

У день, коли представники УПЦ МП повинні були покинути Києво-Печерську Лавру, 29 березня, віруючі і ченці Московського патріархату влаштовували суперечки з правоохоронцями та активістами.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками в будинок митрополита Павла, відомого під прізвиськом "Паша-Мерседес". Там правоохоронці знайшли цінні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла. Служба безпеки України офіційно повідомила про підозру митрополиту Павлу.

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