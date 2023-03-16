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Євген Кошовий зізнався, де мріє зробити концерт "Вечірнього Кварталу" після перемоги

16 березня 2023, 13:51
Лідер "Кварталу" впевнений, що його заповітне бажання здійснится і дуже скоро, бо світ має дізнатися про гумор по-українськи.
Вечірній Квартал 18 березня
Вечірній Квартал 18 березня - премʼєра на 1+1 Україна / Прес-служба

Цієї суботи, 18 березня, о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться премʼєра нового благодійного концерту "Вечірнього Кварталу". Актори "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу" підготували гумористичні номери на найактуальніші теми, знайомі кожному українцю, а також зворушливі пісні.

На глядачів чекає пародія на Бориса Джонсона та його дружину Керрі у виконанні Юрія Ткача та Ірини Сопонару. Про те, як колишній премʼєр міністр Великої Британії збирається у відрядження до України і яку сцену ревнощів влаштувала Керрі чоловікові — дивіться у новому випуску.

Не обійдеться без музичних сюрпризів. Дует "Степан і Гіга" у складі Кошового та Ткача заспіває реп про кохання терористів. Акторки "Жіночого Кварталу" підготували номер разом з українською співачкою FIINKA, а хітмейкер MONATIK презентує нову пісню "Сила".

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Вечірній Квартал 18 березня
Вечірній Квартал 18 березня - премʼєра на 1+1 Україна / Прес-служба

На зйомках благодійного концерту "Вечірнього Кварталу" були присутні захисники і захисниці України, лікарі та волонтери. Гумористи продовжують своїми виступами підіймати настрій і заряджати позитивом глядачів, адже гумор зараз — це потужна зброя проти ворога.

Вечірній Квартал 18 березня
Вечірній Квартал 18 березня - премʼєра на 1+1 Україна / Прес-служба

Крім того, актори "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу" організовують виступи у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах. Але вірять, що після перемоги будуть великі концерти, на яких зберуться усі українці. У планах "кварталівців" є концерт на стадіоні "Олімпійський". Про це розповів художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий за лаштунками зйомок благодійного концерту.

"Ми разом з артистами, з якими їздимо з виступами до військових, плануємо зробити великий концерт на "Олімпійському". Про нього будуть знати і за кордоном. Думаю, і світові зірки теж візьмуть участь. Треба популяризувати український контент", - поділився планами Євген Кошовий.

Вечірній Квартал 18 березня
Вечірній Квартал 18 березня - премʼєра на 1+1 Україна / Прес-служба

Не пропустіть новий благодійний концерт "Вечірнього Кварталу" на телеканалі 1+1 Україна 18 березня о 19:30.

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