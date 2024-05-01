Віктор Павлік може померти: дружина співака розповіла про критичну ситуацію

Дружина Віктора Павліка розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям співака.

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Віктор Павлік, Катерина Репяхова / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Українська бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова, яка перебуває у стосунках зі співаком Віктором Павліком уже понад 8 років, повідомила новину, яка стосується здоров'я співака.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, Віктору Павліку потрібна серйозна операція на серці. "Перша і важлива новина для нас: Борис Михайлович умовив на операцію. У ВП критична ситуація, він може померти в будь-який момент", - написала вона.

За словами Репяхової, їй не вдавалося вмовити співака на операцію, замість неї це зробили люди з лікарні.

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Дружина Віктора Павліка вмовила артиста на операцію / Скриншот Instagram/repyahovakate

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова показала своє фото з паспорта, на якому її просто не впізнати. На фото майбутня дружина Віктора Павліка позує в червоному піджаку і білій блузці з довгим волоссям темного кольору. У неї також вищипані брови, відповідно до модних тенденцій того часу, і явно свої губи.

А також Віктор Павлік потрапив у кумедну ситуацію. На одному із заходів до нього підійшли шанувальниці. Але артист раптово досить наполегливо попросив їх не обіймати його ні за спину, ні за плечі.

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