Вкрала і спаплюжила: хіт Христини Соловій звучав у шоу дружини путініста Пєскова

Крім надпопулярної "Тримай" російською мовою зазвучала інша українська пісня, яка давно вважається народною.

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Тетяна Навка вкрала пісню у Христини Соловій та використала її у своєму шоу / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, скріншот із соцмереж

Українська співачка Христина Соловій в рамках альбому "Жива вода" в 2015 році випустила пісню "Тримай", яка моментально стала популярною. Через 8 років над треком поглумилася країна-окупант.

На своїй сторінці в Instagram Соловій розповіла, що "Тримай" переклали російською мовою та використали в льодовому шоу Тетяни Навки - колишньої українки, фігуристки і дружини Пєскова, прес-секретаря путіна.

"Це не перша крадіжка моїх творів ра**истами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". І навіть не про те, що дружина Пєскова танцює під мою пісню, з переробленим текстом російською. Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. ... Українська пісня - це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", - пише співачка. Вона також додала, що має намір судитися, так як "дружина Пєскова вкрала і спаплюжила її інтелектуальну власність".

Виявилося, що постановка Навки була за мотивами повісті Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки". Прем'єра відбулася ще 22 грудня, і крім пісні Соловій в ній звучала пісня українського письменника Миколи Старицького "Ніч яка місячна" в перекладі на російську мову. Про це розповідає видання KP.ua.

Примітно, що пісню "Ніч яка місячна" російською мовою заспівали співаки-зрадники Ані Лорак і Олександр Панайотов - колишні українці, які зараз живуть в країні-окупанті і ігнорують війну в Україні. Також Соловій з'ясувала, що льодову вакханалію "ставив" режисер і хореограф з Мукачева Василь Козарь.

Тетяна Навка вкрала пісню у Христини Соловій та використала її в своєму шоу / instagram.com/soloviyka

Дивіться відео з номерами шоу Навки під акомпанемент вкрадених і перекладених на російську мову українських пісень:

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