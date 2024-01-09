Мер'єм Узерлі з дитинства привчає дітей до культури країни-окупанта.

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Мер'єм Узерлі вирядилася Машею з мультика Маша і Ведмідь / колаж: Главред, фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецько-німецька акторка та модель, відома роллю Хюррем-султан у серіалі Величне століття, Мер'єм Узерлі не висловлювала своєї позиції щодо війни в Україні привселюдно, проте її вчинки говорять голосніше слів - за два останні роки вона неодноразово приїжджала в країну на болотах, знімалася в російських виданнях і виходила на світові червоні доріжки в вбраннях від російських дизайнерів.

На жаль, лояльності до країни, яка на догоду кривавого диктатора методично знищує український народ, вона з дитинства привчає і своїх двох доньок. Наприклад, молодшій дочці Узерлі днями виповнилося три роки. Вечірку для дівчинки артистка влаштувала в стилі російського мультфільму "Маша і ведмідь", який багатьма іноземними критиками оцінюється, як концентрована російська пропаганда.

Так кореспонденти The Times провели дослідження, згідно з яким мультфільм, популярний не тільки в країні-агресорі, а й за кордоном, може бути одним з потужних інструментів пропутінської політики, де ведмідь - добра, великодушна і різнобічно розвинена росія, а Маша - кивок у бік нібито зухвалого і рішучого диктатора.

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На вечірці Узерлі вбрала себе і молодшу доньку в фіолетові сарафани і хусточки, як у Маші, а іншим гостям видала ведмежі вушка. Кімната також була оформлена в стилі мультсеріалу, а бажаючі могли сфотографуватися з плюшевими копіями головних персонажів.

Фотографії з Дня народження артистка показала на своїй сторінці в Instagram, чим зібрала безліч схвальних коментарів російських шанувальників. Українські фанати залишилися розчарованими Мер'єм Узерлі через вибір вбрання і мультфільму.

Мер'єм Узерлі вирядилася Машею з мультика Маша і Ведмідь / колаж: Главред, фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Раніше стало відомо, що коханка Путіна, гімнастка Аліна Кабаєва була на "голій" вечірці Насті Івлєєвої, і разом з іншими гостями світила принадами в пеньюарі.

Також колишня дружина соліста Quest Pistols Антона Савлепова, акторка з Маріуполя Ірина Горбачова, цинічно оспівала Росію, в якій остаточно осіла після 24 лютого.

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