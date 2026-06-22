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У співачки Йолки виявили нерухомість в Україні: що відомо про її майно

Віталій Кірсанов
22 червня 2026, 21:54
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За даними ЗМІ, у власності артистки перебуває земельна ділянка площею 0,25 гектара в Закарпатській області.
У співачки Єлки виявили нерухомість в Україні
У співачки Елки виявили нерухомість в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/elkasinger

Коротко:

  • Право власності на ділянку Йолка оформила в червні 2013 року
  • На території ділянки досі немає жодних споруд

Уродженка Ужгорода, співачка Єлизавета Іванців, відома під сценічним псевдонімом Йолка, яка з 24 лютого 2022 року мовчить про війну, як і раніше володіє нерухомістю на території України. Відповідна інформація міститься в державних реєстрах, повідомляє Oboz.ua.

За даними видання, у власності артистки перебуває земельна ділянка площею 0,25 гектара в селі Ольшинки Закарпатської області. Земля призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, а також господарських споруд.

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Право власності на ділянку Йолка оформила ще в червні 2013 року. Згідно з відкритими даними, воно залишається чинним і сьогодні.

Журналісти зазначають, що на території ділянки досі немає жодних споруд — земля залишається незабудованою. При цьому власник нерухомості зобов’язаний сплачувати передбачені законом податки незалежно від того, використовується ділянка чи ні.

Єлизавета Іванців народилася в Ужгороді, проте музичну кар’єру побудувала в Росії, де здобула широку популярність. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка не робила публічних заяв щодо війни та продовжила свою діяльність на російській сцені.

Раніше в ЗМІ також з’явилася інформація про те, що артистка отримала російське громадянство. Офіційних коментарів з цього приводу співачка не давала.

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Раніше "Главред" повідомляв, що російська співачка Віка Циганова та її чоловік, продюсер і поет Вадим Циганов, які підтримали напад РФ на Україну, виступили з несподівано різкими заявами на адресу російських військових і влади після недавніх атак на тимчасово окупований Крим.

Німецький музикант і колишній учасник легендарного дуету Modern Talking Дітер Болен висловився щодо війни Росії проти України, заявивши, що можлива перемога Києва над Москвою може призвести до глобальної ескалації.

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Про особу: співачка Йолка

Йолка (Єлизавета Іванцыв) — російська співачка з України, колишня учасниця КВК. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана виконавцем, пісні якого найчастіше звучали на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ.

Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету РФ, опосередковано фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цієї виконавиці на Apple Music, Spotify, YouTube Music та в соціальних мережах допомагає спонсорувати війну.

Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

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