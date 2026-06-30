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"У мене побачення": Федінчик заговорив про особисте після заручин Денисенко

Христина Трохимчук
30 червня 2026, 05:55
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Актор чесно зізнався, чи ходив на побачення після розлучення.
Андрій Фединчик - особисте життя
Андрій Федінчик - особисте життя / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Андрій Федінчик

Ви дізнаєтеся:

  • Як Андрій Федінчик відреагував на заручини Наталки Денисенко
  • Що актор розповів про своє особисте життя

Відомий український актор Андрій Федінчик розповів про плани щодо особистого життя після заручин своєї колишньої дружини Наталки Денисенко. Знаменитість зізнався в програмі "Тур зірками", що не був здивований новим статусом колишньої дружини.

За словами Федінчика, заручини Денисенко не стали для нього несподіванкою. Незважаючи на це, колишнє подружжя не спілкується ні про що, крім спільної дитини.

відео дня
Як зараз виглядає Андрій Фединчик
Андрій Федінчик - стосунки з Наталкою Денисенко / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

"Скажу чесно, я не цікавлюся її життям і не обговорюю її життя. Тому ми спілкуємося з нею виключно через сина і нормально спілкуємося. Ми обоє були на його випускному, а все, що стосується особистого життя, ми не обговорюємо, я це не обговорюю і за цим не стежу. Ну, до цього все йшло. Це очікувалося, це ж не якась несподіванка", - прокоментував Андрій.

Актор також розповів про свої плани щодо стосунків. Знаменитість зізнався, що зараз у нього немає часу на особисте життя, і він зайнятий підготовкою до ветеранського запливу через Босфор. Після розлучення Андрій жодного разу не був на побаченні, а також вважає, що йому поки що зарано замислюватися про ще одну дитину.

Андрій Фединчик зараз
Андрій Федінчик зараз / скрін з відео

"Я навіть не думаю зараз про стосунки, а ви запитали про дітей, і я такий: це поки що ще далеко від мене... У мене побачення з басейном, друзі, у мене побачення з доріжкою, мені потрібно плавати, мені не вистачає дихання, мені потрібно тренуватися", - зізнався Федінчик.

Андрій Федінчик
Андрій Федінчик / інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Федінчик

Андрій Федінчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021).

Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство та юність провів у Житомирі.

Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно та телебачення", який закінчив у 2006 році. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Круті 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора у повнометражному художньому фільмі

Андрій Федінчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024 року військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

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