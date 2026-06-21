Дитина воззʼєднала Наталку Денисенко та Андрія Федінчика — сімейне фото

Колишнє подружжя відвідало важливу подію для їхнього 8-річного сина.

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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик — стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрій Федінчик

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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик публічно возз'єдналися

Як виглядає 8-річний син колишньої зіркової пари

Популярна українська актриса Наталка Денисенко знову об'єдналася зі своїм колишнім чоловіком, актором Андрієм Федінчиком. Знаменитість опублікувала в Instagram знімки з колишньою дружиною та 8-річним сином.

Виявилося, що колишня зіркова пара разом відвідала останній дзвоник сина. Маленький Андрій цього року закінчив другий клас.

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"Мій козачок закінчив 2-й клас. Я пам’ятаю, що не любив вчитися. Але якби ж я тоді знав, що найважча школа — це школа життя", — повідомив колишній військовослужбовець.

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко з сином / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

На одному зі знімків з’явилася родина маленького Андрія у повному складі. Колишнє подружжя на фото не виявляє напруги в присутності одне одного і щасливо посміхається, насолоджуючись святом сина.

Актор також опублікував фотографію Андрія з його найкращим другом. Знаменитість підкреслив, що кров не вода — хлопчик не соромиться проявляти себе.

Син Наталки Денисенко закінчив другий клас / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

"На другому фото Андрій зі своїм однокласником і другом Єгором. І коли треба робити фото, вони завжди кривляються — моя школа. Зрештою, я й професію вибрав собі підходящу. Гарний сонячний день", — написав Федінчик.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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