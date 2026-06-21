Дитина воззʼєднала Наталку Денисенко та Андрія Федінчика — сімейне фото

Ви дізнаєтеся:
- Наталка Денисенко та Андрій Федінчик публічно возз'єдналися
- Як виглядає 8-річний син колишньої зіркової пари
Популярна українська актриса Наталка Денисенко знову об'єдналася зі своїм колишнім чоловіком, актором Андрієм Федінчиком. Знаменитість опублікувала в Instagram знімки з колишньою дружиною та 8-річним сином.
Виявилося, що колишня зіркова пара разом відвідала останній дзвоник сина. Маленький Андрій цього року закінчив другий клас.
"Мій козачок закінчив 2-й клас. Я пам’ятаю, що не любив вчитися. Але якби ж я тоді знав, що найважча школа — це школа життя", — повідомив колишній військовослужбовець.
На одному зі знімків з’явилася родина маленького Андрія у повному складі. Колишнє подружжя на фото не виявляє напруги в присутності одне одного і щасливо посміхається, насолоджуючись святом сина.
Актор також опублікував фотографію Андрія з його найкращим другом. Знаменитість підкреслив, що кров не вода — хлопчик не соромиться проявляти себе.
"На другому фото Андрій зі своїм однокласником і другом Єгором. І коли треба робити фото, вони завжди кривляються — моя школа. Зрештою, я й професію вибрав собі підходящу. Гарний сонячний день", — написав Федінчик.
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Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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