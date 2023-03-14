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Трейлер фільму з темношкірою русалочкою: старий сюжет, нові герої і буйний гнів глядачів

14 березня 2023, 21:42
Студія Disney випустила перший повноцінний трейлер фільму про русалоньку Аріель - повнометражну екранізацію легендарного мультфільму.
Русалонька
фільм "Русалонька" / скріншоти з відео

Студія Disney випустила перший повноцінний трейлер кіноекранізації свого легендарного мультфільму "Русалонька". Але публіці трейлер поки не подобається, про що говорить багатосоттисячна кількість дизлайків на офіційному студійному каналі на Youtube.

У ролику показали всіх головних персонажів - Халлі Бейлі в ролі русалочки Аріель, царя Тритона, роль якого виконав Хав'єр Бардем, відьму Урсулу, яку зіграла Мелісса МакКарті і баклана Скаттла – його озвучила комік Аквафіна.

Також в трейлері показали шторм, під час якого корабель принца Еріка (Джона Хауер-Кінг) зазнає аварії, русалонька Аріель рятує його і виносить на берег.

відео дня

Відповідно, легендарний режисер Роб Маршалл ("Чикаго","Чим далі в ліс") вирішив не відходити від сюжету оригінального мультфільму 1989 року - і зняв більшість класичних епізодів, включаючи Угоду Аріель з відьмою Урсулою, прогулянку на човні з принцом, а також пісні з оригінального мультфільму

Прем'єра нової "Русалоньки" відбудеться 26 травня нинішнього року.

Нагадаємо, раніше легендарний голлівудський актор Кіану Рівз раптово порадував своїх шанувальників, несподівано з'явившись на їх весілля.

57-річний актор зупинився в готелі в графстві Нортгемптоншир. Там же місцева пара святкувала своє весілля. Наречений-Джеймс Роаднайт зустрів знаменитість в барі готелю і запросив Кіану на торжество. Актор не відмовився і відвідав торжество.

До того повідомлялося, що українська актриса Іванна Сахно зіграє в спін-оффі" Зоряних воєн " від студії Disney+. Дівчина зніметься в серіалі "Зоряні війни: Асока".

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