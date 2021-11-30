Українська актриса зніметься в серіалі по Зоряним війнам від Disney+

Голлівудська кар'єра Іванни Сахно на підйомі.
Українська актриса Іванна Сахно зіграє в спін-оффі Зоряних воєн від студії Disney+.
Про це повідомляє видання Deadline. Разом з актрисами Наташею Лю Бордіццо і Розаріо Доусон Сахно зніметься в серіалі Зоряні війни: Асока.
Картина являє собою один з трьох спін-ффів серіалу Мандалорець, і буде присвячена персонажу Асокі Тано - падавану-джедаю Енакіна Скайуокера і головній героїні анімаційного фільму Зоряні війни: Війни клонів.
Зйомки серіалу з Сахно почнуться в березні 2022 року.
Іванна Сахно успішно знімається в Голлівуді з 15 років, після переїзду з сім'єю в Лос-Анджелес. Серед найбільш значущих кіноробіт дівчини ролі у фільмах Тихоокеанський рубіж: Повстання і Шпигун, який мене кинув.
На екранах актриса вперше з'явилася в серіалі Леся+Рома в ролі племінниці головної героїні.читайте такожНа 1+1 покажуть історичний пригодницький фільм Фортеця Хаджибей із зіркою серіалу Моя улюблена Страшко В головній ролі
Раніше британський співак Ед Ширан висловив свою думку про Україну після зйомок нового кліпу в Києві.
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