Кіану Рівз вперше за десять років пояснив, що відбувається на легендарному мемі "Сумний Кіану"

Сумний Кеану (Sad Keanu) - оригінальне фото / Соціальні мережі

Мем під назвою Сумний Кеану (Sad Keanu) підірвав Інтернет в 2010 році, і вже більше десяти років не втрачає своєї актуальності. До сих пір кумедно знаходити Сумного Кіану на самих різних фотографіях і картинках. Вважається, що авторство оригінального знімка належить папараці Рону Асадоріану.

Фотоколажі з неголеними актором Кіану Рівзом, який сумно сидить на лавочці, поїдаючи щось з пакетів, моментально розлетілися по мережі.

Сумний Кеану (Sad Keanu) / Соціальні мережі

Фотожаби з сумним актором використовували, як правило, щоб висловити почуття глибокої печалі або байдужості.

За час існування Сумного Кіану будувалося багато теорій про те, що ж сталося з Рівзом, що він виглядав таким сумним. Найпопулярніша версія - знімок зроблено в День народження актора, який він чомусь змушений проводити на самоті. Але це неправда - фото знято в червні, а іменини у Кіану Рівза у вересні.

В інтерв'ю для Стівена Кольбера в The Late Show 57-річний Кіану Рівз вперше прокоментував те, що потрапило на фото папараці і пізніше стало мемом.

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Телеведучий запитав актора, чи був він сумним в цей момент, на що Рівз відповів: "Я просто їв сендвіч! Я задумався, було багато думок в голові. І я просто був голодний".

Сумний Кеану (Sad Keanu) / Соціальні мережі

Ще трохи мемів з Сумним Кіану :)

Фотографія "з запахом". У такій обстановці, Кіану, не дивно засумувати! А ось Лео, схоже, подобаються подорожі в поїздах.

Сумний Кеану (Sad Keanu) / Соціальні мережі

Великому шедевру пензля Валентина Сєрова дуже не вистачало однієї маленької деталі. Зустрічайте: Дівчинка з персиками і Сумний Кіану з сендвічем.

Сумний Кеану (Sad Keanu) / Соціальні мережі

Втім, якщо ви не знайшли готовий мем з сумним Кіану, який прийшовся вам до душі, ви можете створити свій. Дотримуючись інструкції, ви можете розсадити армію маленьких Кіану там, де вам заманеться.

Сумний Кеану (Sad Keanu) / Соціальні мережі

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