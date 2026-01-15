Співачка-путіністка назвала російського співака реінкарнацією Єсеніна - хто він

Катя Лель припустила, що поп-співак Ваня Дмитрієнко може бути реінкарнацією поета Сергія Єсеніна.

Катя Лель назвала російського співака реінкарнацією Єсеніна / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ

Що сказала Катя Лель:

Кожна душа проходить через реінкарнацію

Співачка прожила вже 21 життя

Російська співачка Катя Лель, яка підтримує диктатора Путіна і вбивства українців, відзначилася черговою маячнею, заявивши про реінкарнацію сучасного російського поп-виконавця з давно покійним російським поетом.

Зокрема, заслужена артистка Росії Катя Лель припустила, що поп-співак Ваня Дмитрієнко може бути реінкарнацією поета Сергія Єсеніна, який помер у 1925 році. Її слова передають російські ЗМІ.

Виконавиця заявила, що кожна душа проходить через реінкарнацію. За словами Лель, сама вона прожила вже 21 життя, три з яких були космічними, а решта - земними.

"Де я тільки не була і ким я тільки не була. Тому запросто, все що завгодно може бути. Наші душі безсмертні", - підсумувала співачка. Вона додала, що вважає Дмитрієнка приголомшливим хлопцем і дуже талановитим артистом.

Нагадаємо, раніше російська співачка Катя Лель зізналася, що зустрічалася з інопланетним розумом.

Вона обурилася, що її ніхто не сприймає серйозно. Багато хто також вирішив, що її зізнання - спосіб змусити публіку говорити про себе.

"Мені було дуже прикро. Люди сміялися і не вірили в це, називали ненормальною і так далі. Справа не в божевільній. Не це було образливо, а те, що вони не розуміли - це правда", - заявила співачка.

Про особу: Катя Лель Катя Лель (справжнє ім'я Катерина Чуприніна) - російська естрадна співачка і автор пісень. Народилася 20 вересня 1974 року в Нальчику, Кабардино-Балкарія. Катя Лель отримала широку популярність на початку 2000-х завдяки хітам "Мій мармеладний", "Мусі-пусі" і "Долетай". Вона заслужена артистка Росії і народна артистка Чечні та Кабардино-Балкарії, відома своєю співпрацею з продюсером Максимом Фадєєвим, а також своїми езотеричними поглядами і недавнім вірусним "відродженням" хіта в TikTok.

