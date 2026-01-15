Зірка "Сватів" втекла з лікарні через операцію — що сталося

Путіністка Тетяна Кравченко влаштувала втечу від лікарів.

https://glavred.net/starnews/zvezda-svatov-sbezhala-iz-bolnicy-iz-za-operacii-chto-proizoshlo-10732514.html Посилання скопійоване

Тетяна Кравченко в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тетяна Кравченко

Ви дізнаєтеся:

Тетяна Кравченко самовільно покинула медичний заклад

Що з нею сталося

Народна артистка країни-агресора Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки ролі Валюхи в серіалі "Свати", вирішила втекти з лікарні, в яку потрапила з травмою. Як повідомляють російські ЗМІ, актрисі була необхідна операція.

72-річна Кравченко підвернула ногу під час репетиції в театрі Ленком. Артистка вирішила мовчати про подію і не зверталася до лікарів, проте з часом біль у нозі посилився настільки, що Тетяна все ж потрапила до медзакладу.

відео дня

Тетяна Кравченко діагноз / фото: instagram.com, Тетяна Кравченко

Лікарі виявили у актриси серйозну травму — розрив ахіллового сухожилля. Вихід був тільки один — робити операцію на нозі і накладати гіпс. Однак Кравченко вирішила не дбати про своє здоров'я, категорично відмовилася від оперативного втручання і самовільно покинула медустанову, щоб продовжувати виступати в новорічних виставах. Путіністка знайшла альтернативу операції — тепер вона виходить на сцену з фіксуючою пов'язкою на нозі.

Тетяна Кравченко операція / фото: instagram.com, Тетяна Кравченко

Тетяна Кравченко про війну в Україні

Незважаючи на те, що Тетяна Кравченко народилася в Донецьку, вона повністю підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну, виправдовуючи дії агресора. Кравченко регулярно виступає з критикою на адресу своїх українських колег, зокрема Анни Кошмал, і негативно висловлюється про президента Володимира Зеленського. У своїх інтерв'ю вона транслює основні наративи російської пропаганди, називаючи Україну "фашистською державою" і остаточно розірвавши зв'язки з колишніми друзями та колегами, які засудили війну.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Світлана Білоножко розповіла про страшний діагноз, який забрав життя легендарних артистів Віталія Білоножка і Степана Гігі. Вона розкрила складнощі, які принесла в життя її чоловіка підступна хвороба.

Також ветеран і колишній "Холостяк" Олександр Терен повідомив, що отримав від Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІІ ступеня за участь в Invictus Games — міжнародних мультиспортивних змаганнях для військовослужбовців і ветеранів.

Вас може зацікавити:

Хто така Тетяна Кравченко? Тетяна Кравченко — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка Російської Федерації (2002).

У 2014 році підтримала анексію Криму Росією.

У 2015 році актрисі було заборонено в'їзд в Україну, оскільки вона підтримала анексію Криму Росією і самопроголошені "ДНР" (террористическая организация. - ред.) і ЛНР.

У 2023 році підтримала вторгнення Росії в Україну, засудила президента України Володимира Зеленського, при цьому заявивши, що Україна "перетворюється на фашистську державу".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред