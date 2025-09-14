Рус
Святослав Вакарчук хрестив первістка: кого покликав у хрещені

Анна Підгорна
14 вересня 2025, 21:21
Для церемонії Вакарчук обрав символічне місце.
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук діти - музикант з Океану Ельзи розповів про хрестини / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Український співак і фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук уперше став батьком 2021 року. Вдруге щастя в його родину прийшло вже за рік - влітку 2022-го. В артиста зростають син Іван і донька Соломія.

Про дітей музикант розповідає дуже стримано, лише зазначає, що для нього вони - натхнення та віддушина. Натомість рідкісний коментар дав аранжувальник Океану Ельзи Мілош Єліч. Вакарчук зробив йому незвичну пропозицію.

У розмові з ТСН.ua Єліч розповів, що Святослав запропонував йому стати хрещеним батьком Івана: "Він просто підійшов і сказав: "Він просто підійшов і сказав: "Слухай, а ти погодишся буду хрещеним мого сина?". І, звісно, я сказав "так", це для мене честь. Таїнство було в Карпатах, в церкві, в якій знімали фільм "Тіні забутих предків".

Хрещеною матір'ю хлопчика стала режисерка Анна Бурячкова - близька подруга матері обох дітей Святослава Вакарчука.

Діти Святослава Вакарчука
Діти Святослава Вакарчука Іван і Соломія / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Про персону: Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

