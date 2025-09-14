Святослав Вакарчук хрестив первістка: кого покликав у хрещені

Для церемонії Вакарчук обрав символічне місце.

https://glavred.net/stars/svyatoslav-vakarchuk-krestil-pervenca-kogo-pozval-v-krestnye-10698032.html Посилання скопійоване

Святослав Вакарчук діти - музикант з Океану Ельзи розповів про хрестини / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Читайте більше:

Хто хрестив сина Святослава Вакарчука

Де відбулося таїнство

Український співак і фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук уперше став батьком 2021 року. Вдруге щастя в його родину прийшло вже за рік - влітку 2022-го. В артиста зростають син Іван і донька Соломія.

Про дітей музикант розповідає дуже стримано, лише зазначає, що для нього вони - натхнення та віддушина. Натомість рідкісний коментар дав аранжувальник Океану Ельзи Мілош Єліч. Вакарчук зробив йому незвичну пропозицію.

відео дня

У розмові з ТСН.ua Єліч розповів, що Святослав запропонував йому стати хрещеним батьком Івана: "Він просто підійшов і сказав: "Він просто підійшов і сказав: "Слухай, а ти погодишся буду хрещеним мого сина?". І, звісно, я сказав "так", це для мене честь. Таїнство було в Карпатах, в церкві, в якій знімали фільм "Тіні забутих предків".

Хрещеною матір'ю хлопчика стала режисерка Анна Бурячкова - близька подруга матері обох дітей Святослава Вакарчука.

Діти Святослава Вакарчука Іван і Соломія / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж. Лариса Созаєва зустріла нового коханого за допомогою популярного додатка для знайомств.

Також український співак Арсен Мірзоян розкрив, за що його лаяла легендарна Ніна Матвієнко, мама його дружини, співачки Тоні Матвієнко. Часом у родині гостро поставало питання побуту.

Читайте також:

Про персону: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред