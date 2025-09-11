Ніна Матвієнко не стерпіла: Мірзоян розкрив, за що отримував від зіркової тещі

Ніна Митрофанівна суворо дотримувалась певних правил у родині.

https://glavred.net/stars/nina-matvienko-ne-sterpela-mirzoyan-raskryl-za-chto-poluchal-ot-zvezdnoy-teshchi-10697135.html Посилання скопійоване

Ніна Матвієнко, Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян / колаж: Главред, фото: Тоня Матвієнко

Ви дізнаєтесь:

Якою Ніна Матвієнко була з родиною

За що співачка сварила зятя

Український співак Арсен Мірзоян поділився своїми спогадами про зіркову тещу Ніну Митрофанівну Матвієнко. Під час шоу "Ранок у великому місті" чоловік Тоні Матвієнко розповів, за що його сварила легендарна українська співачка.

Арсен Мірзоян зазначив, що Ніна Митрофанівна досить негативно ставилась до використання при ній російської мови. Через це вона часто робила зауваження своєму зятю.

відео дня

"За те, що я іноді переходив на російську. Бо я ж з Запоріжжя, і в мене таке буває", — пригадав артист.

Ніна Матвієнко на весіллі Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

Мірзоян розповів, що співачка ніколи не підвищувала на нього голос, але мала дуже промовистий погляд, ослухатись якого було неможливо.

"Вона на тебе подивилась, і ти все зрозумів відразу", — розповів Арсен.

Також співак зізнався, що іноді Ніні Митрофанівні доводилось його сварити й через побутові питання. Наприклад, через безлад після миття посуду.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян - стосунки з Ніною Матвієнко / фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

"За те, що нальопаю. Бувало там, мив посуд і нальопав води", – зізнався співак.

Натомість Арсен Мірзоян не зміг описати, за що його любила Ніна Матвієнко. За його словами, лише вона сама могла б розповісти, за що їй подобався зять.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що донька легендарної Ніни Матвієнко Тоня зважилася на кардинальне перевтілення. Співачка змінила свою зовнішність до невпізнання завдяки зачісці та отримала захоплені коментарі від шанувальників.

Також Тоня Матвієнко розповіла, чому збиралась йти від свого чоловіка Арсена Мірзояна. За словами співачки, після народження доньки він на деяких час забув про її існування та вкладав усі зусилля у розвиток своєї кар'єри замість того, щоб бути з родиною.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ніна Матвієнко Ніна Митрофанівна Матвієнко (10 жовтня 1947 - 8 жовтня 2023) - українська співачка й актриса. Народна артистка Української РСР (1985), лауреатка Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (1988), Герой України. Входила до Спілки кінематографістів України (1989). Мати співачки Антоніни Матвієнко. Національна легенда України (2024 - посмертно).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред