Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Український актор, режисер і воїн ЗСУ кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв заговорив про найталановитішу, на його думку, українську акторку. Ім'я він назвав у розмові з Люкс ФМ.
Так Сеітаблаєв переконаний, що найкраща артистка сьогодні - Народна артистка та Герой України Ада Миколаївна Роговцева. Разом із нею Ахтем грає у виставі "Будьте як вдома", а також влаштовує благодійні творчі вечори для українських захисників.
При цьому артист не знецінює інших українських акторів, адже серед них є багато яскравих талантів. Однак Ада Миколаївна все ж є його улюбленицею.
Про персону: Ахтем Сеітаблаєв
Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.
