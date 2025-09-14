Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Ахтем Сеітаблаєв зазначив, що крім неї в Україні багато талантів.

Ахтем Сеітаблаєв зараз - артист розкрив ім'я улюбленої акторки / колаж: Главред, фото: facebook.com/akhtemseit

Кого Ахтем Сеітаблаєв вважає найкращою акторкою

Що його пов'язує з цією артисткою

Український актор, режисер і воїн ЗСУ кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв заговорив про найталановитішу, на його думку, українську акторку. Ім'я він назвав у розмові з Люкс ФМ.

Так Сеітаблаєв переконаний, що найкраща артистка сьогодні - Народна артистка та Герой України Ада Миколаївна Роговцева. Разом із нею Ахтем грає у виставі "Будьте як вдома", а також влаштовує благодійні творчі вечори для українських захисників.

При цьому артист не знецінює інших українських акторів, адже серед них є багато яскравих талантів. Однак Ада Миколаївна все ж є його улюбленицею.

Ахтем Сеітаблаєв та Ада Роговцева / facebook.com/akhtemseit

Про персону: Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

