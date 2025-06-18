"Видаляю зі свого життя": Олена Мозгова зізналася, з ким готова порвати назавжди

Мозгова розповіла про поділ на "праведників" і "грішників".

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Олена Мозгова новини - продюсерка зізналася, з ким не готова миритися / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Коротко:

Олена Мозгова розповіла, кого з легкістю викреслює зі свого життя

До її списку увійшли всезнаючі "праведники" з їхніми непроханими порадами

Українська музична продюсерка Олена Мозгова звикла самостійно ухвалювати рішення і проходити власний шлях. Тому будь-які спроби керувати собою вона присікає на корені - питання особистих кордонів для неї вкрай важливе.

У такі моменти вона готова проявляти рішучість. Про це продюсерка розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона зізналася, що не терпить "праведників", які не тільки впевнені у власній абсолютній правоті, а й наполегливо нав'язують її оточуючим.

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"Найулюбленіше заняття у "праведників" - давати поради що робити "грішникам", бо тільки ж вони знають як треба, коли, з ким, як, в який спосіб і що саме. Я видаляю зі свого життя таких "святих" при найпершій і наймізернішій спробі наставляти мене на шлях "істини" і взагалі втручатись в моє життя!" - пише Олена Мозгова. Чи було це послання для когось конкретного, чи просто роздуми вголос, вона уточнювати не стала.

Олена Мозгова новини - продюсерка зізналася, з ким не готова миритися / instagram.com/olenamozgova1

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Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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