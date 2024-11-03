Суддя "МастерШеф" Ярославський зізнався, за що отримав відстрочку від мобілізації

Відомий кулінар також зазначив, як ставиться до потенційної можливості призову.

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Володимир Ярославський новини - Ярославський із МастерШеф розповів, звідки у нього відстрочка / колаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Що розповів Володимир Ярославський:

У кулінара є відстрочка через навчання

Також він пройшов ВЛК і отримав військову спеціальність

Ярославський не боїться бути призваним до армії

Український шеф-кухар, ресторатор і суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський - чоловік призовного віку. Він не приховує, що пройшов ВЛК, має військову спеціальність, але отримав відстрочку ще 2022 року.

Про це кулінар розповів у нещодавньому інтерв'ю Аліні Доротюк. Ярославський не зупиняється на вже досягнутому успіху, і постійно вдосконалюється. Зокрема він навчається у ВНЗ на аспірантурі, що сьогодні є причиною для відстрочки від військової служби.

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"Я здоровий, пройшов комісію, мене визнали придатним. У мене немає бронювання, в мене є відстрочка, тому що я вчуся в аспірантурі від 2022 року. Це міжнародні відносини, і я пишу про гастрономічну дипломатію. Саме те, чим я займався до війни й на початку війни", - каже він.

При цьому шеф-кухар зазначає - готовий іти на фронт, якщо його призвуть. Він розуміє, що він, як непрофесійний військовий, але медійна особистість, зараз може принести більше користі, тому величезну увагу приділяє допомозі ЗСУ. Проте не заперечує, що існує можливість, коли служити доведеться всім. І до її здійснення він готовий.

"Я не вчився воювати. Я розумію, що маю бути тут максимально ефективним. Моя військова спеціальність — кухар. Я просто буду готувати. Чи можу я тут зробити більше? Я сам на це запитання для себе відповідаю щодня і щовечора. Коли вже прийде час, коли всі ми будемо воювати — так, буду йти. Я не боюся. Скоро ми всі будемо там. Це війна на виснаження. Якщо вона не закінчиться скоро, ми всі скоро будемо там, якщо допомога від Європи й США не буде збільшуватися, ми реально всі будемо там. Прийде мій час — підемо. Але поки що тут потрібно робити більше, і це про те, що ти маєш бути максимально ефективним", - переконаний Володимир Ярославський.

Що таке МастерШеф? МастерШеф - кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

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