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"Щиро шкодую": Міккі Рурк уперше зізнався, що вживав стероїди

Анна Підгорна
11 жовтня 2024, 01:30
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Це рішення зірка "9 1/2 тижнів" вважає одним із найдурніших у своєму житті.
Микки Рурк
Міккі Рурк зізнався, що для фільму "Реслер" вживав допінг / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У 2008 році режисер Даррен Аронофскі запропонував Міккі Рурку, який на той момент близько 10 років сидів без роботи, головну роль у фільмі "Реслер". Ця стрічка воскресила кар'єру актора, принесла йому "Золотий глобус" і BAFTA, а також номінацію на "Оскар".

До ролі Ренді Робінсона на прізвисько "Таран" Міккі, який має славу зірки з не найпростішим характером, підійшов з усією старанністю, на яку був здатен. За лічені місяці актор прийшов у дивовижну фізичну форму, яка була необхідна для його персонажа.

При цьому Міккі Рурк заперечував, що вживав якісь стимулюючі препарати під час підготовки до "Реслера", і вперто стверджував, що його тіло - лише результат кропіткої роботи з великою вагою і правильної дієти.

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Про те, що крім тренувань він приймав стероїди, актор зізнався лише нещодавно - через 16 років після виходу "Реслера" на екрани. Рурк написав про це у своєму блозі в Instagram з припискою, що шкодує про це своє рішення - вагу і об'єм він набрав дуже швидко, але повертався до норми він близько 5 років.

Своє несподіване зізнання зірка зробив у надії, що його приклад зможе переконати когось відмовитися від допінгу: "Я щиро шкодую, що набрав 70 фунтів, щоб виглядати на всі сто... Я не почувався комфортно у своїй шкурі, і мені знадобилося близько 4 або 5 років, щоб повернутися до норми. Це був не дуже продуманий план, я, звичайно, використовував стероїди і їв величезну кількість їжі 6 разів на день. Це було дуже нерозумно з мого боку. Єдиним реальним досягненням були довгі години в спортзалі. Я шкодую про це, але я прийняв багато дурних рішень у своєму житті. І мені погано, коли я дивлюся на свої фотографії. Я ніколи не говорив, що я найгостріший олівець у коробці, але я розмірковував вголос і подумав, що, можливо, зможу донести цю думку до якого-небудь молодого хлопця, який хоче ставати дедалі більшим і більшим".

Хто такий Міккі Рурк?

Міккі Рурк (справжнє ім'я - Філіп Андре Рурк-молодший) - американський актор і сценарист, професійний боксер. Лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA (2009). Номінант на премію "Оскар" (2009). Світове визнання прийшло до актора з виходом фільму "Дев'ять з половиною тижнів", завдяки якому Рурк здобув титул секс-символу і міцно посів місце в плеяді світових кінозірок. Вершиною акторської майстерності Рурка переважною більшістю світових кінокритиків була визнана роль рестлера Ренді "Тарана" Робінсона в драмі режисера Д. Аронофскі "Реслер" (2008), повідомляє Вікіпедія.

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