Джордж Клуні не зміг взяти участь у Венеційському кінофестивалі: у чому причина

Віталій Кірсанов
28 серпня 2025, 19:33
92
Клуні стало зле в перший день фестивалю, 27 серпня. Через це актор був змушений пропустити прес-конференцію свого фільму "Джей Келлі".
Джордж Клуні раптово захворів
Джордж Клуні раптово захворів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Лікарі діагностували зірці синусит
  • Актор все ж таки має бути присутнім на прем'єрі "Джей Келлі"

Під час Венеційського кінофестивалю стало відомо про хворобу голлівудського актора Джорджа Клуні. Про це пише видання People.

Як з'ясувалося, Клуні стало зле в перший день фестивалю, 27 серпня. Через це актор був змушений пропустити пресконференцію свого фільму "Джей Келлі", який заявлений у конкурсній програмі. Також він не зміг бути на вечері зі знімальною командою, зокрема з режисером стрічки Ноа Баумбахом, актором Адамом Сендлером, а також із представниками Netflix.

відео дня

Лікарі діагностували зірці синусит, симптомами якого є запалення слизової оболонки пазух носа, що може бути спричинене вірусами, бактеріями або грибком. Тому акторові порадили взяти день відпочинку. 64-річний Клуні, хоч і дуже відповідально ставиться до своїх робочих зобов'язань, все ж таки вирішив не ризикувати здоров'ям і дотримуватися рекомендацій медиків.

"Як ви, можливо, знаєте, Джордж Клуні не буде тут, тому що у нього сильна інфекція пазух носа. Ми дуже сподіваємося, і я думаю, що він має бути на червоній доріжці сьогодні ввечері. Але йому дуже шкода, що він не може бути з нами", - зазначив модератор прес-конференції.

За попередньою інформацією, актор все ж таки має бути присутнім на прем'єрі "Джей Келлі", що має відбутися сьогодні, 28 серпня, на Венеційському кінофестивалі. Нещодавно Netflix оприлюднив трейлер трагікомедії з Джорджем Клуні та Адамом Сендлером у головних ролях.

Хто такий Джордж Клуні?

Джордж Клуні - американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець і активіст. Широку популярність здобув після виходів телесеріалу "Швидка допомога" і фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним зі 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Володар премій Золотий глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) і Премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

