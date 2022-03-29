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"Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєкти

29 березня 2022, 18:34

Наразі для ведучого головна та єдина задача - підтримати Україну та українців.

Дмитро Комаров розповів про те, яке майбутнє чекає на Світ навиворіт після війни / соцмережі

Щодня з 9:00 до 12:00 в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube улюблене шоу глядачів "Сніданок. Онлайн" продовжує підтримувати українців і під час війни. У тригодинному ефірі на глядачів чекають оперативні новини про ситуацію в Україні, корисні поради та консультації профільних спеціалістів, спілкування з популярними зірками та звичайними українцями, які роблять все, щоб наблизити нашу спільну перемогу.

Ексклюзивно до студії "Сніданку. Онлайн" завітав мандрівник та ведучий проєктів Світ навиворіт та Мандруй Україною Дмитро Комаров, який розповів, чим займається під час війни. Він ще у перші дні повномасштабного вторгнення перекваліфікувався у волонтери, залишився у Києві та активно допомагає людям. Наприклад, координує волонтерів та магазини, щоб людям привозили усе необхідне для збереження житла при вибитих вікнах.

Комаров розповів, чим допомагає у військовому Києві / соцмережі

Ведучий наголошує, що почув багато історій киян, коли вибухова хвиля розбила вікна та нанесла сильні пошкодження людям на обличчі та тілі. Тому порекомендував заставляти вікна подушками, матрацами, що дозволить у випадку вибуху не розлетітися склу.

Наразі Комаров часто виїжджає у гарячі місце. За його словами, у столиці багато працює іноземних журналістів, які часто хочуть першими подати світові інформацію і, на жаль, душевно не відчувають масштабів нашої трагедії.

"Авжеж, нам важливо, щоб весь світ знав про події в Україні. Проте слід дотримуватись етики, моралі та негласні правила роботи у такій трагічній ситуації. Що я бачу: більшість колег працює правильно, але інколи ти помічаєш в очах колег, що це ніби-то "не моя війна". Людина не переживає це душею та серцем, а просто шукає передній, задній, середній план і шукає "яскраву" картинку. Хочеться попросити, бути зараз усі разом… війна це не той час, коли треба піаритися, коли треба набирати собі лайки. За міжнародними нормами, 24 години має пройти, все має з’явитись в офіційних джерелах, перш ніж інші можуть це опублікувати. А фото, відео виставляти одразу - це просто наведення для ворога", - підкреслив Дмитро.

Щодо власних майбутніх проєктів, то наразі телеведучий поставив на стоп свою діяльність та першочергово думає про перемогу України.

"Чесно, для мене зараз це взагалі не першочергове питання. Я розумію, що ми усі волонтери наразі. Що буде з бізнесом, телебаченням – я не хочу про це думати. Мені важливо, щоб перемогла Україна. Спочатку Україна, потім усе інше. Потім ми вирішимо, що робити, був би тільки мир", - прокоментував мандрівник.

Ведучий запевняє: кожний, по можливості, зараз має бути на своєму фронті і робити від себе максимум. Він закликав усіх українців не допомагати ворогові та перестати сперечатися на політичні, релігійні, мовні та інші питання, просить бути усіх єдиним та цілісним організмом, який робить усе для перемоги України.

До ефіру онлайн долучилась психологиня Анна Кушнерук. Вона розповіла, як збалансовувати власні емоції, щоб війна не переходила в рутину. За її словами, головне не думати, що воєнні дії заходять у якусь незрозумілу фазу, адже звичайні люди не володіють інформацією, яку знають військові, тому ми часто робимо помилкові висновки.

"Я хочу закликати усіх дорослих людей робити різницю між тими, хто знаходиться у небезпечній ситуації, які є в оточенні, і між людьми, що знаходяться в умовній безпеці… Давайте розмежовувати, де є фізична небезпека, а де психічна. Авжеж, ми вже всі отримали посттравматичний розлад через те, що ми переживаємо горе у своїй країні. Та кожен на своєму місці робить це горе менше", - розповіла спеціалістка.

Сніданок. Онлайн розповів, чому так важливо радіти кожному дню навіть на війні / соцмережі

Як наголосила Кушнерук, людина своїми діями, фізичною роботою, посмішкою має розуміти: треба робити внесок в добро, а не у хворобливий стан. І вважає, що до військових є неповагою те, коли люди в тилу починають упереджено ставитись до власного життя. Треба радіти звичним речам, за можливості проводити час разом з близькими та приносити здоровий мікроклімат у свою родину.

"Не завжди допомога вона тільки у тому, щоб розважати і створювати людині штучну реальність, у якій немає війни. Вона була і є, на жаль. А от створити можливість, що я з тобою поруч, коли тобі важко – це справжня підтримка", - наголосила психологиня.

Не пропустіть щодня проєкт "Сніданок. Онлайн" з 09:00 до 12:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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