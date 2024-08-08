Віктор Бронюк із гурту ТіК звільнився із ЗСУ - що сталося

Артист розповів, з якої причини йому довелося через рік піти зі служби.

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Віктор Бронюк у ЗСУ - як і чому Віктор Бронюк звільнився із ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Український музикант, лідер гурту ТіК Віктор Бронюк на початку повномасштабної війни вступив у Територіальну оборону Вінниці, а потім - до лав ЗСУ. Згодом артист повернувся до активної концертної діяльності, яка загалом спрямована зараз на благодійність на користь українських воїнів.

Нещодавно у програмі "Ранок у великому місті" Бронюк зізнався, що звільнився зі Збройних сил. Артист не став приховувати, як йому це вдалося.

Лідер ТіК розповів, що пішов законно - за сімейними обставинами: він виявився єдиним у сім'ї, хто міг би доглядати за батьком-інвалідом. Чоловік нещодавно переніс інсульт і потребує постійної допомоги.

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"Я звільнився, у мене батько інвалід першої групи. Він переніс інсульт. Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці, і як би ситуація вимагала трішки більше часу приділяти", - розповів Віктор Бронюк.

Хто такий Віктор Бронюк? Віктор Володимирович Бронюк (нар. 24 березня 1979, с. Соколова, Хмельницький район, Вінницька область) - український музикант, лідер гурту ТіК, повідомляє "Вікіпедія". За 19 років існування гурту випустив 5 студійних альбомів. Займається благодійністю.

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