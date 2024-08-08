УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Віктор Бронюк із гурту ТіК звільнився із ЗСУ - що сталося

Анна Підгорна
8 серпня 2024, 18:47
392
Артист розповів, з якої причини йому довелося через рік піти зі служби.
Виктор Бронюк
Віктор Бронюк у ЗСУ - як і чому Віктор Бронюк звільнився із ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Український музикант, лідер гурту ТіК Віктор Бронюк на початку повномасштабної війни вступив у Територіальну оборону Вінниці, а потім - до лав ЗСУ. Згодом артист повернувся до активної концертної діяльності, яка загалом спрямована зараз на благодійність на користь українських воїнів.

Нещодавно у програмі "Ранок у великому місті" Бронюк зізнався, що звільнився зі Збройних сил. Артист не став приховувати, як йому це вдалося.

Лідер ТіК розповів, що пішов законно - за сімейними обставинами: він виявився єдиним у сім'ї, хто міг би доглядати за батьком-інвалідом. Чоловік нещодавно переніс інсульт і потребує постійної допомоги.

відео дня

"Я звільнився, у мене батько інвалід першої групи. Він переніс інсульт. Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці, і як би ситуація вимагала трішки більше часу приділяти", - розповів Віктор Бронюк.

Хто такий Віктор Бронюк?

Віктор Володимирович Бронюк (нар. 24 березня 1979, с. Соколова, Хмельницький район, Вінницька область) - український музикант, лідер гурту ТіК, повідомляє "Вікіпедія". За 19 років існування гурту випустив 5 студійних альбомів. Займається благодійністю.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше зіркова стрибунка Марина Бех-Романчук уперше зізналася, чому не завела дітей після того, як вийшла заміж за олімпійського чемпіона Михайла Романчука.

Також стало відомо, який вигляд мав візажист Єгор Андрюшин до трансформацій. Артист показав свої підліткові фото і порівняв їх із собою сьогоднішнім.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віктор Бронюк новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Не дотягнув до "золота": Парвіз Насібов завоював срібло на Олімпіаді

Не дотягнув до "золота": Парвіз Насібов завоював срібло на Олімпіаді

21:02 Спорт
"Неможливе стало можливим": у Зеленського пояснили реакцію світу на кризу в Курську

"Неможливе стало можливим": у Зеленського пояснили реакцію світу на кризу в Курську

20:45 Україна
На тлі боїв у Курській області: Сирський тричі за день доповідав Зеленському

На тлі боїв у Курській області: Сирський тричі за день доповідав Зеленському

19:52 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph 5538

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph

Паскудні для України : стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни 2490

"Паскудні для України": стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори 2414

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори

Під Курськом проти росіян могла бути застосована скіфська тактика : що це таке 2049

Під Курськом проти росіян могла бути застосована "скіфська тактика": що це таке

Останні новини

21:02

Не дотягнув до "золота": Парвіз Насібов завоював срібло на Олімпіаді

20:45

"Неможливе стало можливим": у Зеленського пояснили реакцію світу на кризу в Курську

20:03

Не Кримський міст: ЗСУ можуть змінити хід війни в Україні - куди потрібно вдаритиВідео

19:57

The Telegraph: операція в Курській області має три цілі

19:54

Jerry Heil зізналася, який відомий чоловік допоміг їй побудувати кар'єру

Кремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – ЗолотарьовКремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – Золотарьов
19:52

На тлі боїв у Курській області: Сирський тричі за день доповідав Зеленському

19:19

Обдурити ніхто не зможе: як перевірити срібло на підробку магнітом і папером

19:11

4 головні цілі: Сирський розповів, що повністю зупинить наступ РФ в Україні

19:00

Не через Росію: чому африканські країни припиняють дипвідносини з УкраїноюПогляд

Реклама
18:51

Як визначити фальшиві долари: правила перевірки, щоб не влетіти в "копієчку"Відео

18:47

Віктор Бронюк із гурту ТіК звільнився із ЗСУ - що сталося

18:30

У трьох регіонах будуть дуже сильні зливи: синоптик попередила про небезпеку

18:28

4 найкращі способи, як відмити пляшку для води: ігнорування правил може вдарити по здоров’юВідео

18:12

Могли захопити стратегічний об'єкт: ЗМІ розкрили подробиці боїв під Курськом

18:12

"Вміють дивувати": ЗСУ прийняли нову стратегію через події в Курську - Reuters

17:53

Включення Суджі до складу Сумського району: що відповіли в Україні

17:38

Ситуація загострюється: окупантам залишилося 15 км до Покровська - BILD

17:31

Відповідь неочевидна: що насправді означає "G" у 5G і чим він відрізняється від 4G

17:30

Скасування весілля і ревнощі: Kazka Зарицька розкрила подробиці особистого життя

17:20

Бізнес приймає виклики: Інтеррибфлот демонструє стійкість в умовах енергетичної кризи новини компанії

Реклама
17:13

"Життя після шрамів": 1+1 media ініціює масштабний проєкт і збирає досвід бізнесу щодо взаємодії з ветеранами та ветеранками

16:55

Окупанти перекинули новий підрозділ у Вовчанськ: чого вони добиваються

16:54

ЗСУ відновили втрачені позиції і підняли український прапор у Нью-Йорку: що відомо

16:45

Під Курськом проти росіян могла бути застосована "скіфська тактика": що це таке

16:40

Не гірше за Мішину: учасник "Холостячки" вперше показав наречену

16:26

"Паскудні для України": стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни

16:14

Графіки відключень повернулись: кому і коли сьогодні вимикатимуть світло

16:14

Ситуація на ЗАЕС загострюється: тисячу солдатів РФ перекинуто на станцію

16:01

В Україні запрацював застосунок для військових "Армія+": що про нього відомоФото

15:46

Які речі притягнуть гріхи та біди: незвичайні прикмети 9 серпня

15:42

Порошенко вимагає від нардепів "Євросолідарності" відпочивати на курортах Європи "непомітно" – блогер Іванов

15:41

Депутат Бундестагу видав "базу" про бої під Курськом: захоплюється рішучістю ЗСУ

15:28

Розпад РФ їм не потрібен: відомо, яким результатом війни зацікавлені в СШАВідео

15:27

F-16 має бути більше: про що домовився Кулеба з главою МЗС Норвегії

15:16

Армія РФ не справляється: кого Кремль екстрено перекидає до Курської області

15:03

Вибір блогерів й читачів: "Книжкова країна" оголосила короткий список власної премії

14:44

Маски скинуто: Klavdia Petrivna розкрила свою особистістьФото

14:40

Дан Балан заговорив українською: росіяни, як зазвичай, істерять

14:39

Армія РФ може влаштувати котел на Донбасі: генерал описав небезпеку і назвав напрямок

14:38

20 років "Відчайдушним домогосподаркам": який зараз вигляд мають героїні серіалу

Реклама
14:31

Операція в прикордонній Курській області вже виправданаПогляд

14:04

Путін все-таки почав створювати санітарну зону, але є нюансВідеоблоги

13:44

Утікач Влад Яма зашкварився фотографією України

13:26

Сильні зливи і похолодання накриють частину областей: в Україні різко зміниться погода

13:24

Знижує шанс захворіти раком: 8 рекомендацій, чому варто їсти цукіні

13:15

Youtube "ліг": росіяни масово повідомляють про зупинку відеохостингу

13:15

Джолі зробила Бреда Пітта винним в аварії прийомного сина

13:00

Фінансовий апокаліпсис скасовується: економіст Новак – про наслідки обвалу світових фондових ринків

12:56

"Зараз" і "тепер" – чому це не одне і те ж саме: яка відмінність між цими словамиВідео

12:36

Навіть сліду не залишиться: як позбутися павуків у будинку

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти