Конкурентам України час задуматися: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

За півтора місяця до початку конкурсу Україна почала активно просуватися в турнірній таблиці.

Євробачення-2026 хто переможе — прогноз букмекерів на Євробачення

Кого букмекери називають лідерами Євробачення-2026

На якому місці в їхніх прогнозах Україна

Учасники Євробачення-2026 вже починають прасувати концертні костюми та додають фінальні штрихт до сценічних номерів — через півтора місяця у Відні відбудеться епічна битва за кришталевий мікрофон, у якій візьмуть участь артисти з 35 країн.

Прогнози букмекерів з кожним тижнем стають чіткішими. Майже два місяці абсолютне лідерство в їхніх рейтингах займають Лінда Лампеніус і Піт Паркконен — представники Фінляндії. Їхні шанси на перемогу оцінюють у солідні 28%. Також до п'ятірки потенційних переможців входять Франція, Данія, Австралія та Греція. Австрія, країна-господиня Євробачення-2026, поки що показує невтішний результат — 31 місце і менше одного відсотка ймовірності перемоги.

Зате в України справи йдуть непогано. За тиждень наша конкурсантка Leleka піднялася в рейтингу з дев'ятого на восьме місце. Нашим незмінним конкурентом залишається Італія — член Великої п'ятірки.

Євробачення-2026 хто переможе - прогноз букмекерів на Євробачення

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

