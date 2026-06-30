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"Дивилася, як на ляльку": зірка "Україна має талант" поставила на місце Марченко

Христина Трохимчук
30 червня 2026, 10:06
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Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон відверто висловилася про зрадницю Марченко.
Наталія Фаліон про Оксану Марченко
Наталія Фаліон про Оксану Марченко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Фаліон; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Якою була Оксана Марченко під час шоу
  • Як змінилася позиція Оксани Марченко

Зірка шоу "Україна має талант" Наталія Фаліон відверто висловилася щодо позиції Оксани Марченко, яка була ведучою проекту. В інтерв’ю OBOZ.ua артистка розповіла, як змінилося її ставлення до знаменитості після того, як стали відомі її справжні погляди.

Фаліон зізналася, що спочатку бачила ідеалізований образ Марченко і захоплювалася її розкішною зовнішністю. Але все приємне враження перекреслила позиція зірки, яка віддала перевагу країні-агресору над рідною Україною.

відео дня
Прихильниця Путіна Оксана Марченко зараз
Путіністка Оксана Марченко зараз / фото: t.me, Оксана Марченко

"На ведучу Оксану Марченко дивилася, як на порцелянову ляльку: розкішні сукні, ідеальний макіяж. Але це було ще до того, як усі побачили її справжній вибір і позицію. Після цього той образ для мене повністю втратив будь-який блиск", - висловилася Наталія.

За словами артистки, спостерігаючи за змінами в Оксані Марченко, вона зробила важливий висновок. Зірка вважає, що внутрішній зміст людини означає набагато більше, ніж блискуча оболонка, а показний патріотизм не гарантує справжньої проукраїнської позиції.

Оксана Марченко - позиція
Оксана Марченко - позиція / скрін з відео

"Говорила чистою українською… Але я завжди казала: неважливо, якою мовою говорить людина, головне - те, що в неї всередині. Не можна цінувати обгортку більше, ніж цукерку. Для мене обгортка - це зовнішність, одяг, навіть мова. А цукерка - це сутність: порядність, любов до своєї країни. Адже буває, що людина ще не досконало володіє українською, але всім серцем підтримує Україну. І навпаки - можна одягнути вишиванку, говорити українською, а насправді не мати нічого спільного з нашими цінностями. Історія з Марченко це добре продемонструвала", - поділилася Фаліон.

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Раніше Главред повідомляв, що акторАндрій Фединчик поділився думками про власне майбутнє після новин про заручини Наталки Денисенко. Артист відверто зізнався, що новий статус колишньої дружини не став для нього несподіванкою.

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Про персону: Оксана Марченко

Оксана Марченко - колишня українська телеведуча, дружина проросійського олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.


19 лютого 2021 року РНБО України ввела санкції щодо Марченко за фінансування тероризму, збройної та інформаційної агресії Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". У квітні 2023 року Марченко було оголошено в розшук як особу, яка переховувалася від досудового розслідування з 24 березня 2023 року.

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