"Дивилася, як на ляльку": зірка "Україна має талант" поставила на місце Марченко

Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон відверто висловилася про зрадницю Марченко.

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Наталія Фаліон про Оксану Марченко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Фаліон; скріншот із відео

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Якою була Оксана Марченко під час шоу

Як змінилася позиція Оксани Марченко

Зірка шоу "Україна має талант" Наталія Фаліон відверто висловилася щодо позиції Оксани Марченко, яка була ведучою проекту. В інтерв’ю OBOZ.ua артистка розповіла, як змінилося її ставлення до знаменитості після того, як стали відомі її справжні погляди.

Фаліон зізналася, що спочатку бачила ідеалізований образ Марченко і захоплювалася її розкішною зовнішністю. Але все приємне враження перекреслила позиція зірки, яка віддала перевагу країні-агресору над рідною Україною.

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Путіністка Оксана Марченко зараз / фото: t.me, Оксана Марченко

"На ведучу Оксану Марченко дивилася, як на порцелянову ляльку: розкішні сукні, ідеальний макіяж. Але це було ще до того, як усі побачили її справжній вибір і позицію. Після цього той образ для мене повністю втратив будь-який блиск", - висловилася Наталія.

За словами артистки, спостерігаючи за змінами в Оксані Марченко, вона зробила важливий висновок. Зірка вважає, що внутрішній зміст людини означає набагато більше, ніж блискуча оболонка, а показний патріотизм не гарантує справжньої проукраїнської позиції.

Оксана Марченко - позиція / скрін з відео

"Говорила чистою українською… Але я завжди казала: неважливо, якою мовою говорить людина, головне - те, що в неї всередині. Не можна цінувати обгортку більше, ніж цукерку. Для мене обгортка - це зовнішність, одяг, навіть мова. А цукерка - це сутність: порядність, любов до своєї країни. Адже буває, що людина ще не досконало володіє українською, але всім серцем підтримує Україну. І навпаки - можна одягнути вишиванку, говорити українською, а насправді не мати нічого спільного з нашими цінностями. Історія з Марченко це добре продемонструвала", - поділилася Фаліон.

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Про персону: Оксана Марченко Оксана Марченко - колишня українська телеведуча, дружина проросійського олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.

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