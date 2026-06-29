"Ненавиджу": Тарабарова розповіла про великий борг за будинок під Києвом

Світлана Тарабарова шокувала сумою боргу за власний будинок.

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Тарабарова розповіла про великий борг за будинок під Києвом / колаж: Главред, фото: instagram.com/tarabarova

Коротко:

Тарабарова з чоловіком сплачують за оренду будинку, придбаного в кредит

Будинок для родини має особливу цінність

Українська співачка Світлана Тарабарова відверто розповіла про фінансові труднощі, з якими зіткнулася після початку повномасштабної війни. Артистка зізналася, що досі виплачує значний кредитний борг за будинок під Києвом і водночас щомісяця платить за оренду цього будинку.

За словами виконавиці, будинок було придбано в кредит. Після початку війни сім’я опинилася у скрутному фінансовому становищі, через що своєчасно виконувати зобов’язання перед кредитором стало неможливо. Тоді подружжя навіть розглядало варіант продажу нерухомості, однак покупців знайти не вдалося.

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В інтерв’ю Славі Деміну Тарабарова зізналася, що зрештою вони вирішили зберегти будинок, оскільки він має для родини особливу цінність.

"По-перше, ніхто його не купив. По-друге, ми зрозуміли, що не можемо цього зробити. Ми дуже любимо це місце, тут народилася наша сім’я. Борг ми все ще виплачуємо. На жаль, нам так і не вдалося його погасити. Залишилося ще багато - трохи менше 100 тисяч доларів. Він висить, тисне, а я взагалі не та людина, яка любить борги, я їх ненавиджу", - зізналася знаменитість.

Незвичайним виявився й нинішній формат виплат. Як пояснила Тарабарова, крім погашення кредиту, вони з чоловіком щомісяця перераховують власнику позики додаткову суму, яку називають своєрідною орендною платою. Таким чином сім’я компенсує невиконання початкових умов договору.

Співачка не уточнила точний розмір щомісячного платежу, проте повідомила, що він становить менше трьох тисяч доларів.

За словами співачки, саме вони самі запропонували такий варіант врегулювання ситуації. Тарабарова підкреслила, що кредитор пішов родині назустріч і не вимагав звільнити будинок, завдяки чому вони змогли зберегти житло та продовжити поступово виконувати фінансові зобов’язання.

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Про особу: Світлана Тарабарова Світлана Тарабарова - українська співачка, композиторка та авторка пісень, музична продюсерка, актриса, лауреатка національної музичної премії "Пісня року 2014", номінантка національних музичних премій. Колишня солістка поп-гурту Real O, повідомляє Вікіпедія.

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