"У грубій формі про росіян": Марченко жорстко наїхала на Кондратюка

Виявилося, що раніше ведуча активно відстоювала українську мову.

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк згадав цікавий епізод роботи з зрадницею України Оксаною Марченко. В інтерв'ю Telegraf він зізнався, що отримав догану від ведучої під час зйомок талант-шоу.

Тоді в шоу хотіли брати участь і громадяни РФ, у розмові з якими Кондратюк часто переходив на російську мову. Марченко це не сподобалося, і вона навіть зробила зауваження колезі.

"Вона мене вичитувала за те, що я почав розмовляти з росіянами російською мовою. Вона в досить грубій формі про росіян сказала: "Що ти з ними спілкуєшся російською мовою? Вони приїхали до нас в Україну, чому ти переходиш на російську мову?", — згадав Кондратюк.

Така претензія приголомшила продюсера, і він спробував виправдатися тим, що росіяни не розуміють українську мову. Відповідь ведучої була не менш категоричною — вона порадила громадянам РФ користуватися послугами перекладача, раз вони обрали участь в українському телешоу.

"Я кажу: "Так вони ж нібельмеса не зрозуміють". Вона каже: "А тебе це хвилює? Нехай із перекладачем приїжджають". Це було задовго до 2014 року", — заявив Кондратюк.

Кондратюк зазначив, що ведуча дотримувалася такої позиції задовго до 2014 року. Після революції шляхи продюсера і Марченко розійшлися — вона покинула Україну разом зі своїм чоловіком, проросійським політиком Віктором Медведчуком. Ігор підкреслив, що не підтримує зв'язку з зрадницею.

"Сумна історія падіння людини, яка була популярною в Україні, можна навіть сказати, іконою телеведучих. А зараз живе в країні вбивць і дружить з вбивцями. І вважає, що так може бути. Моя мати з зони окупації виїхала, а Оксана Марченко живе в Москві і радіє тому, що на нас летять "шахіди", ракети, очевидно, молиться за російську армію", — висловився Кондратюк.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталія Бучинська поділилася вражаючими подробицями зі свого дитинства, розповівши про пережиту клінічну смерть. Співачка зізналася, що в дитинстві опинилася на межі життя і смерті, і врятувати її вдалося буквально дивом.

Також у родині Наталії Могилевської сталося довгоочікуване поповнення, про яке вона з гордістю розповіла в соцмережах. Виконавиця не тільки познайомила підписників із чарівною кішкою, а й поділилася особистою історією про те, як вона зважилася прихистити тварину.

Вас може зацікавити:

Про особу: Оксана Марченко Оксана Марченко — колишня українська телеведуча, дружина проросійського олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.

19 лютого 2021 року РНБО України ввела санкції щодо Марченко за фінансування тероризму, збройної та інформаційної агресії Росії щодо України. Фігурантка бази "Миротворець". У квітні 2023 року Марченко було оголошено в розшук як особу, яка переховувалася від досудового розслідування з 24 березня 2023 року.

