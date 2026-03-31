Смерть принца Філіпа: біограф назвав хворобу, від якої помер чоловік Єлизавети II

Герцог Единбурзький був вірним супутником королеви протягом 73 років.

https://glavred.net/stars/smert-princa-filippa-biograf-nazval-bolezn-ot-kotoroy-umer-muzh-elizavety-ii-10753121.html Посилання скопійоване

Принц Філіп помер — оприлюднено нову версію щодо смерті герцога Единбурзького

Читайте більше:

Про причину смерті принца Філіпа

Про обставини його смерті

9 квітня 2021 року, за два місяці до свого століття, помер принц Філіп, герцог Единбурзький - чоловік королеви Єлизавети II. У зв'язку з похилим віком принца-консорта, причиною смерті були оголошені "природні причини".

Через п'ять років після смерті Філіпа біограф Хьюго Вікерс заявив, що той страждав від неоперабельної форми раку підшлункової залози. Діагноз, за словами Вікерса, герцогу Единбурзькому поставили ще в 2013 році під час медичного обстеження.

відео дня

Також біограф стверджує, що королеви Єлизавети II не було поруч із чоловіком у його останні земні хвилини. Цей факт дуже засмутив її, тому що "як це часто буває в житті, він пішов, не попрощавшись". Пара була разом 73 роки.

Британська королівська сім'я - останні новини:

Читайте також:

Про персону: Єлизавета II Єлизавета II - королева Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності націй з 6 лютого 1952 року до своєї смерті 8 вересня 2022 року. Правила 70 років і сім місяців, найдовше за всіх британських монархів.

Час від часу вона стикалася з республіканськими настроями і критикою королівської сім'ї в ЗМІ, особливо після розпаду одружень її дітей, її annus horribilis 1992 року і смерті її колишньої невістки Діани, принцеси Уельської 1997 року. Однак підтримка монархії в Сполученому Королівстві залишалася незмінно високою, як і її особиста популярність. Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред