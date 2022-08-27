РФ провалює плани щодо захоплення Донбасу, часом ворог не може пройти навіть 100 м на добу – Гайдай

Окупанти РФ обстрілюють артилерією Бахмут і повторюють історію, яка була в Сєвєродонецьку - Гайдай / Фото t.me/serhiy_hayday

Війська Росії провалюють плани щодо окупації Донбасу. Кремль вимагає від них просуватися на 5 кілометрів на добу, а вони іноді за 24 години не можуть пройти навіть 100 метрів. Окупанти зазнають втрат і повертаються до своєї тактики – руйнування українських міст артилерією. Вони впритул підійшли до Бахмута і можуть спробувати повторити історію з Сєвєродонецьком. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У ефірі Радіо НВ він розповів про те, що Кремль вимагає, щоб російські окупаційні підрозділи просувалися на Донбасі не менше ніж на 5 кілометрів на день. Однак в реальній ситуації загарбники з великими втратами часом не можуть подолати і 100 метрів на добу.

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"Кремль ставить завдання своїм військам до 5 км в день проходити, але це фантастика. Іноді російська армія не може навіть 100 м пройти на добу", - зазначив Гайдай.

За його словами, росіяни не здатні протистояти ЗСУ на полі бою і влаштовують руйнівні обстріли міст своєю артилерією. У Бахмуті, до якого окупанти вперше за декілька місяців таки зуміли дійти, вони можуть повторити сценарій Сєвєродонецька.

"Бахмут проходить ту ж історію, яка відбувалася в Сєвєродонецьку. Вже прямою наводкою обстрілюють з артилерії", - сказав чиновник.

Крім того, він додав, що після того, як сили оборони України знищили величезну кількість складів противника, інтенсивність їх обстрілів знизилася. Але в окупантів ще достатньо снарядів. Вони шукають можливості для логістики.

"Росіяни не сидять на місці, вони шукають нові можливості логістики, щоб підвозити снаряди і далі продовжувати бойові дії. Але все одно не така інтенсивність, як було раніше", - сказав Гайдай.

Також Сергій Гайдай підкреслив, що війська Росії щодня втрачають десятки своїх солдатів. Окупанти зазнають труднощів з поповненням своїх військ.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на територіальні поступки Росії. Київ не хоче, щоб війну було перенесено на майбутнє. Тому українська держава збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що почалася четверта фаза війни Росії проти України. Етап триватиме 2-3 місяці до зими. На думку Арестовича, на просування сторін очікувати не слід - війська наноситимуть удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що вирішальний період у війні Москви проти Києва буде восени. У вересні-жовтні очікується активізація боїв. Інтенсивність бойових дій може знизитися в листопаді. Гаряча фаза війни може настати навесні 2023 року.

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