"Знищується нація, історія, культура": Ада Роговцева потужно пройшлася по росіянам

Ада Роговцева розповіла, що важко пережила загибель героя України Да Вінчі і чи допускає можливість того, що українці пробачать росіян.

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Ада Роговцева дуже емоційно висловилася / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Легендарна українська артистка театру і кіно Ада Роговцева розповіла, що дуже важко переживала загибель на фронті героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Своїми враженнями артистка поділилася в інтерв'ю телеведучому Олексію Суханову.

"Я Вила як вовчиця, коли помер мій син. Не могла зупинитися. А тепер я так Вила, коли помер воїн Да Вінчі. Я стала вити як вовчиця, коли дізналася про його загибель. Вбивають таких людей, таких державних діячів, які зробили б цю Україну зовсім іншою", - заявила Роговцева

Актриса також переконана, що українці зможуть пробачити жителів країни-агресора РФ тільки через безліч поколінь.

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"Звичайно, ми ж українці. Тільки для цього має пройти кілька поколінь. Таке виховання, каяття, розплата. Всі ці етапи повинні пройти. Ми маємо можливість протистояти, бо відкрита війна. Але ця війна, знищення української нації, вона завжди була. Мізки нам забивали, розумних залякували. Україна навчилася відпочивати між ударами. На превеликий жаль, ми з цим стикаємося. Я знаю сім'ю, яка виключила всі новини і сказала: "Ну як буде". Людину тримає страх. Його ніхто не відміняв. Знищується нація, історія, культура. Мені здається, що ми один на один і треба з цього шукати вихід", — підсумувала Роговцева.

Нагадаємо, раніше легендарна українська актриса, Ольга Сумська, розповіла, чому відмовляється виправдовуватися за мовчунню-дочка, Антоніну Паперну. Та твердо вирішила залишитися в країні-агресорі. Сама Сумська каже, що втомилася бути жертвою хейту за те, в чому сама не винна.

І поки її мама страждає від нападок, сама Паперна спокійно живе колишнім життям з чоловіком - Володимиром Ягличем. Наприклад недавно вона відвідала з ним червону доріжку Московської кінопрем'єри.

Пізніше він все порушив своє мовчанняю як і Паперна, він дуже довго ховав голову в пісок, і намагався дотримуватися позиції про "артистів поза політикою".

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