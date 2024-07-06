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"Він був мені другом". Ада Роговцева присвятила виставу вбитому росіянами Паші Лі

Дмитро Відоменко
6 липня 2024, 22:22
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Легендарна українська артистка театру і кіно Ада Роговцева присвятила антрепризну виставу "Будьте як вдома" вбитому росіянами акторові Паші Лі.
Роговцева, Паша Лі
Ада Роговцева присвятила виставу вбитому росіянами актору Паші Лі / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Легендарна українська акторка театру і кіно Ада Роговцева на сцені вшанувала пам'ять актора Павла Лі, який загинув під обстрілами російських окупантів в Ірпені 6 березня 2022 року.

На згадку про нього Роговцева та її колеги повернули на театральні підмостки виставу "Будьте як вдома". До повномасштабного вторгнення Лі грав одну з головних ролей у цій антрепризній постановці.

Тепер же на сцені до Роговцевої приєдналися актор і боєць ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв, Ольга Атанасова та її донька Адель, Світлана Орличенко, Влад Нікітюк і Матвій Скляренко (саме він грає роль, у якій раніше був зайнятий Лі).

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На допрем'єрному показі нової версії вистави, який також відвідала мати Павла Лі Марія, збирали кошти на БПЛА.

"Він був мені другом. Він так слідкував, і коли в мене щось виходило, він хапав мене на руки і так радів, ніби не знаю що. Коли не виходило, то він не говорив, що добре", - зазначила Роговцева.

Роговцева, Паша Лі

Нагадаємо, 6 березня 2022 року в Ірпені під обстрілами окупантів загинув український актор і телеведучий Павло Лі. Йому було 33 роки.

Лі народився в Криму в україно-корейській сім'ї. Знімався в кіно і рекламі, був актором дубляжу, брав участь у музичних шоу талантів, зокрема у "Фабриці зірок-3".

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