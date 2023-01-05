Слава Дьомін розкрив відверті подробиці роману з відомою ведучою

Ведучий Люкс ФМ заінтригував шанувальників новою порцією інформації про своє бурхливе особисте життя.

Слава Дьомін розповів про роман з відомою ведучою / instagram.com/slavademin_official

Український ведучий Слава Дьомін вступив нову еру відвертості зі своїми шанувальниками: запропонував зіграти в "правда чи брехня" - називав факти про себе та пропонував їм вгадати, чи було це насправді.

Так шоумен, який минулого року закінчив 13-річні стосунки з дружиною, на своїй сторінці в Instagram розповів, що у нього був роман з відомою ведучою.

Більш того, вони навіть встигли пожити разом кілька місяців. За визнанням Дьоміна, відносини між ними були дуже теплими, але кохані не зійшлися характерами на грунті побуту.

Після чергової сварки ведуча, яка залишилася не названою, з'їхала на іншу квартиру. Однак на цьому спілкування Дьоміна з колишньою подругою не закінчилося.

Шоумен розповів, що все ще користується їх хорошими відносинами, і одного разу навіть жив у неї кілька днів, поки вирішував власне квартирне питання.

Слава Дьомін розповів про роман з відомою ведучою / instagram.com/slavademin_official

Раніше український актор, зірка серіалу Кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.

Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.

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