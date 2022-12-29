Світлана Лобода показала рідкісні кадри з молодшою донькою Тільдою

Loboda огорнула дитину щільним вреолом таємниці, крізь яку неможливо пробитися вже чотири роки.

Світлана Лобода показала доньку Тільду / instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода (виступає під псевдонімом Loboda) ревно оберігає своє особисте життя і все, що стосується її сім'ї. Зокрема двох дочок, яких артистка виховує самостійно.

Старша донька Лободи, 11-річна Єва, часто миготить на сторінках співачки в соціальних мережах. Молодша Тільда, яка з'явилася на світ в 2018 році, ще зовсім крихітка.

Її обличчя Світлана не показує ні в мережі, ні журналістам. Проте, вона поступово знайомить свою армію фанатів з дівчинкою, чия поява викликала в ЗМІ стільки чуток (достовірно не відомо, хто батько Тільди; раніше батьківство приписували Тілю Ліндеману, фронтмену Rammstein - прим. редактора).

Нещодавно на своєму Telegram-каналі співачка показала, як наряджає новорічну ялинку разом з молодшою донькою. Дівчинку Світлана знову показала лише зі спини - вона росте білявою, локони дістають вже до середини спини.

"Намагаюся дітям створити новорічний настрій", - підписала короткий ролик з Тільдою Лобода.

Світлана Лобода показала доньку Тільду / t.me/lobodaofficial

Раніше дружина українського режисера і захисника України Олега Сенцова показала, як виглядає їх новонароджений син Дем'ян - Вероніка Велч відзначила схожість батька та сина.

Також Лія Меладзе, починаюча співачка, яка брала участь у проєкті Голос країни, і донька Костянтина Меладзе, показала рідкісне фото своєї рідної матері.

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