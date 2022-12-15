УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її": розлучений Слава Дьомін показав кохану жінку

15 грудня 2022, 17:25
Відомий ведучий показав жінку, яка цілком панує над його серцем і душею.
Слава Дьомін
Слава Дьомін показав свою кохану жінку - 92-річну Галину Яківну / instagram.com/slavademin_official

38-річний радіоведучий Слава Дьомін рік тому закінчив 13-річні стосунки зі своєю дружиною. З тих пір він гордо носить статус холостяка і ні-ні, та інтригує шанувальників новими романами.

Між тим його серце все ж невільне. Важливе місце в житті Дьоміна займає жінка, яка свого часу замінила йому маму.

Йдеться про бабусю ведучого, Галину Яківну, якій сьогодні виповнилося 92 роки. Дьомін привітав свою бабусю в Instagram, адже вона - прогресивна жінка, вміє користуватися соціальними мережами, і обов'язково прочитає теплі побажання від онука.

"Моїй бабусі сьогодні 92!!! І вона дуже прогресивна! Вміє користуватися Ютюбом, підписана на мене в Інстаграм і прочитає цей пост і ваші коментарі, у неї Айфон, яким вона навчилась користуватись тільки 4 місяці тому. Інколи у вайбері від неї приходять повідомлення накшталт "дате елутаалс" і я розумію, що вона намагалась розібратись як відправити голосове. А ще Галина Яківна готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її❤️", - пише Дьомін.

Також ведучий показав винуватицю торжества на ніжному сімейному селфі, і похвалився роликом, де вона відправляє йому повітряні поцілунки.

Раніше колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала рідкісне фото з дорослим красенем-сином - 22-річний Єгор з'явився на ніжному Селфі з мамою.

Тим часом легендарного голлівудського актора і зірку бойовиків 80-х Жана-Клода Ван Дамма несподівано помітили на Закарпатті, де він інкогніто відвідав одну з місцевих лікарень.

Інші новини:

шоу-бізнес Дьомін новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:25

"Готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її": розлучений Слава Дьомін показав кохану жінку

17:08

Україну накриють хуртовини і сніговий ураган: синоптики попередили про потужний циклонВідео

17:01

"Починати війну було трагічною помилкою": Зеленський пояснив, як Путін може вберегти своє життяВідео

16:38

Прикмети на 16 грудня: які 4 заборони не можна порушувати, щоб весь 2023 рік не жити в бідностіВідео

16:28

"Думало воно, що зможе свято відібрати": актори Вечірнього Кварталу анонсували святкові концертиВідео

Реклама
16:14

Повторний наступ на Київ та мобілізація: найважливіше з інтерв'ю ЗалужногоВідео

16:04

В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO "ПоплавОК" актуально

15:43

"Наступні півроку стануть вирішальними для України": Зеленський зробив важливу заявуВідео

15:29

Ризикуєте залишитися без вечері і без посуду: що не можна ставити в духовку

15:27

"Росія готує 200 тисяч нових солдатів": Залужний заявив, що армія РФ знову піде на штурм КиєваВідео

15:19

"Звичайний держиморда часів Петра I": Залужний жорстко вилаяв окупанта СуровікінаВідео

14:57

У Генштабі однозначно відповіли щодо можливого "святкового перемир'я"Відео

14:53

З Днем працівників суду: яскраві картинки та чудові привітання у віршах та прозіФото

14:45

Найсмачніша і дуже швидка піца на сковороді за 5 хвилин: рецепт, від якого всі у захватіВідео

14:41

Втрати РФ перевалили за 100 тисяч: у Зеленського назвали разючу цифруВідео

14:33

"Виконували роботу краще за них": Гаррі і Меган Маркл посварили Чарльза і королівську сім'юВідео

14:10

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народуВідео

14:07

Військові пропонують обміняти депутатів Южноукраїнської міськради, які не захотіли заборонити ОПЗЖ, на полонених

13:56

Путін відмовився грати в хокей після чуток про операцію - Daily Star

13:53

Гороскоп на завтра 16 грудня 2022: Рибам - афери і маніпуляції, а Скорпіонам - втрати

Реклама
13:43

Дії режиму Лукашенка вказують на підготовку Білорусі до війни проти України - ГенштабВідео

13:20

97% українців впевнені, що Україна відіб'є напад Росії - опитуванняВідео

13:17

Україна отримає ЗРК "Patriot": експерт розповів, де стоятимуть перші системиВідео

12:59

ЗСУ пішли вперед і вибили окупантів з-під Лиману: у Генштабі розкрили деталіВідео

12:51

Страх висадки десанту ЗСУ: окупанти в Криму риють окопи, траншеї та підсилюють берегову лінію - ГУРВідео

12:50

Собчак загрожує суд: журналістка заборгувала за ремонт у новому будинку і не платить

12:32

"Як зомбі лізуть, не рахують загиблих": окупанти намагаються розтягнути фронт - ЄрмакВідео

12:27

Західні партнери зробили перший крок до закриття українського неба - СвітанВідео

12:25

Дочка Заворотнюк втекла з Росії в Дубай

12:23

Від чого залежить перемога ЗСУ і що штовхне РФ на "жест доброї волі": прогноз Bloomberg

12:20

"Напіруетилась": Волочкова впала з каструль під час виконання циркового номера

12:03

ЗСУ тримають під вогнем логістику на лівобережжі Херсонщини, війська РФ панікують - ОК ПівденьВідео

11:55

5 дешевих способів, які врятують праску від накипу і нагару

11:45

Заступник Мінцифри Вискуб: за реформою містобудування майбутнє

11:29

Знищити "яблуко розбрату": експерт назвав головну умову завершення війниВідео

11:27

Близький друг Олега Винника показав, як співак виглядає зараз

11:20

Невиліковно хворий Брюс Вілліс переписав заповіт: хто отримає 250 мільйонів спадщини

11:07

До Конгресу США внесли резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН - Foreign PolicyВідео

10:54

"Загинув експрезидент України": пропагандисти РФ зганьбилися диким фейкомВідео

10:44

Ахеджакова поплатилася за засудження війни і підтримку України

Реклама
10:39

Військовий експерт пояснив, чи зможе система Patriot "пачками" збивати іранські дрони

10:29

Омолоджувальні стрижки для круглого обличчя 2023: 4 вдалі варіанти, що дійсно роблять стрункою

10:24

"Вирішальна перевага" над РФ: Захід може озброїти Україну винищувачами - ЗМІВідео

10:15

Штаб ССО отримав потужний генератор від Олега Крота з TECHIIA

10:00

День Святого Миколая 2023: що можна і що не варто дарувати дітям

09:53

Ротація військ і додатковий призов: у Зеленського пояснили ситуацію з мобілізацією в УкраїніВідео

09:52

"Дізнаємося до Нового року або після": експерт оцінив чутки про зброю ЗСУ, здатну бити по МосквіВідео

09:49

США планують надати Україні комплекти "розумних" бомб - The Washington PostВідео

09:25

Олег Катков: Передача Україні ЗРК Patriot - передумова для появи винищувачів НАТОВідео

09:17

НАТО і ЄС скоро закличуть Кремль вивести армію з України - PoliticoВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти