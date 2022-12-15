"Готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її": розлучений Слава Дьомін показав кохану жінку

Відомий ведучий показав жінку, яка цілком панує над його серцем і душею.

Слава Дьомін показав свою кохану жінку - 92-річну Галину Яківну / instagram.com/slavademin_official

38-річний радіоведучий Слава Дьомін рік тому закінчив 13-річні стосунки зі своєю дружиною. З тих пір він гордо носить статус холостяка і ні-ні, та інтригує шанувальників новими романами.

Між тим його серце все ж невільне. Важливе місце в житті Дьоміна займає жінка, яка свого часу замінила йому маму.

Йдеться про бабусю ведучого, Галину Яківну, якій сьогодні виповнилося 92 роки. Дьомін привітав свою бабусю в Instagram, адже вона - прогресивна жінка, вміє користуватися соціальними мережами, і обов'язково прочитає теплі побажання від онука.

"Моїй бабусі сьогодні 92!!! І вона дуже прогресивна! Вміє користуватися Ютюбом, підписана на мене в Інстаграм і прочитає цей пост і ваші коментарі, у неї Айфон, яким вона навчилась користуватись тільки 4 місяці тому. Інколи у вайбері від неї приходять повідомлення накшталт "дате елутаалс" і я розумію, що вона намагалась розібратись як відправити голосове. А ще Галина Яківна готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її❤️", - пише Дьомін.

Також ведучий показав винуватицю торжества на ніжному сімейному селфі, і похвалився роликом, де вона відправляє йому повітряні поцілунки.

Раніше колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала рідкісне фото з дорослим красенем-сином - 22-річний Єгор з'явився на ніжному Селфі з мамою.

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